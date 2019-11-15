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Крик отчаяния: журналисты объяснили смягчение риторики Кремля по транзиту газа через Украину

пятница, 15 ноября 2019, 17:07
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Президент России Владимир Путин заявил, что риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует, а "Нафтогаз" своими исками обостряет ситуацию в переговорах с "Газпромом" по новому контракту.

Об этом пишет "Информационное сопротивление".

Журналисты считают, что заявление обосновано тем, что Кремль не может решить проблему строительства и эксплуатации "Северного потока - 2" в необходимые сроки,

"Если Украина успеет у себя имплементировать европейское законодательство… Смогут они это сделать в оставшийся период времени — ну хорошо. Они взяли на себя обязательства перед Европой, не перед нами. Риск прекращения транзита существует", — сказал он.

Путин подчеркнул, что Россия заявляла о готовности к достижению любых соглашений с Украиной при участии Еврокомиссии. Лидер РФ подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству с Украиной и по транзиту, и по поставкам ей газа, при этом цена может быть ниже текущей на 25%.

"Украина хочет отрегулировать по европейским законам, она взяла на себя обязательство принять европейское законодательство. Мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский газ, но как бы по реверсу из Европы… Мы говорили, что если напрямую поставлять, то можем снизить цену на 25%", — сказал президент РФ.

При этом Россия утверждает, что решение Стокгольмского арбитража по спору "Газпром"-"Нафтогаз" "внесло дисбаланс" в действующий контракт, который, по мнению суда был выгоден только РФ. Также глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что в условиях реформы "Нафтогаза" Украине было бы выгоднее заключить контракт на действующих условиях, что аналитики считают манипуляцией.

Также они ставят под сомнение действие скидки в 25% на газ, предложенной Путиным, поскольку цена газа меняется в зависимости от сезона и условия предоставления скидки до конца не ясны.

В целом заявления российских властей относительно транзита объясняются тем, что у Кремля на фоне новых правил транзита газа в ЕС и задержки с постройкой "Северного потока-2" возникли затруднения. Попытка вывести упомянутый газопровод из-под юрисдикции ЕС практически провалилась в Германии, лоббистский закон в Бундестаге оказался для этого "слабым" и россиянам все равно придется договариваться о новом транзите с европейцами.

"Обложили" Кремль в данном вопросе знатно – Европа к "газовой войне" полностью готова: организованы поставки из независимых источников (в основном сжиженный газ), налажена система реверсной его транспортировки по всему континенту и, главное, обеспечена "прозрачность рынка", и это еще США со своим "сланцевым газом" полностью в процесс не включились… На этом фоне заявление Путина скорее выглядит как "крик отчаяния", - пишет автор.

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