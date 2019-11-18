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Трамп упрекнул Европу из-за Украины: что происходит

понедельник, 18 ноября 2019, 06:55
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Фото: ВВС

Президент США Дональд Трамп в очередной раз упрекнул Европу из-за недостаточной, по его мнению, финансовой помощи Украине.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Республиканцы и другие должны помнить, что украинский президент и министр иностранных дел сказали, что на них не оказывалось давление. Кроме того, они даже не знали, что деньги не были выплачены, и получили деньги без каких-либо условий. Но почему Германия, Франция (Европа) не платят?" - отметил Трамп.

Стоит отметить, что ранее в телефонном разговоре с Зеленским американский лидер заявлял, что США помогают Украине гораздо больше, чем Европейский союз.

В то же время демократы в США обвиняют Трампа в давлении на украинскую власть с целью добиться от Киева расследования против Burismа. Он поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена, сына своего вероятного соперника на предстоящих выборах президента, демократа Джо Байдена.

Как сообщал "Апостроф", ранее Трампа подловили на большой лжи о разговоре с Зеленским.

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