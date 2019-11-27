"Нафтогаз" получил важную судебную победу над "Газпромом": первые подробности

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" выиграла апелляцию в судебном споре против российского "Газпрома" в международном суде.

Об этом сообщил у себя на странице исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.

Согласно сообщению компании, речь идет об апелляции на решение Стокгольмского арбитража относительно договоренностей по поставкам газа между украинской и российской компанией.

"Мы выиграли апелляцию по первой жалобе Газпрома на решение Стокгольмского арбитража!", - сообщили в украинской компании.

В комментариях пользователи уточнили, что речь идет об условии "бери или плати" на котором был основан контракт. Это условие было отменено, решение обжалованию не подлежит. Благодаря решению суда, Украина может сэкономить до 80 млрд долларов за время действия контракта, утверждают эксперты.

Как сообщал "Апостроф", ранее НАК "Нафтогаз Украины" добилась частичного ареста счетов SPV-компании еврооблигацийроссийской корпорации "Газпром".

До этого "Нафтогаз" подал новое заявление против "Газпрома" в международный суд.