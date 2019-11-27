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Зеленский прибыл с официальным визитом в Литву: онлайн трансляция

среда, 27 ноября 2019, 09:35
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Фото: ОПУ

В среду, 27 ноября, президент Украины Владимир Зеленский начал свой визит в Литовскую республику, куда он прибыл с делегацией из столицы Эстонии, Таллинна.

09:35 Зеленский прибыл в Вильнюс поздно вечером во вторник. Его встретил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. В среду начнется официальная часть визита.

Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа будут обсуждать двусторонние политические и экономические отношения, вопросы безопасности и обороны, евроатлантической интеграции Украины, сотрудничество в области энергетики, инноваций, транспорта и социальной политики.

Также будут обсуждаться вопросы отношений Украины с Европейским Союзом и НАТО, а также проблема войны на Донбассе и мирные переговоры в нормандском формате.

Накануне визита советник по внешней политике Президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что литовская сторона заинтересована услышать, каким будет следующий курс Президента Украины, как он планирует решить ситуацию на востоке Украины и как страна будет проводить реформы и интегрироваться в Европу. Со своей стороны, Литовская республика заявляет о готовности и в дальнейшем предоставлять всестороннюю помощь.

Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский совершил визит в Эстонию. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Курс на ЕС и "удар" по Коломойскому: как проходит визит Зеленского в Эстонию.

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