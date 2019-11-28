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Нарушает Соглашение об ассоциации: нардеп рассказала о критических выводах Еврокомиссии по законопроекту 2233

четверг, 28 ноября 2019, 12:52
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Законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии" (№2233) нарушает Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, Еврокомиссия направила свои предложения для его совершенствования.

Об этом написала председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе в Facebook, передают "Украинские новости".

"Мы с коллегами кричали, что законопроекты, изменяющие правила функционирования рынков энергетики в Украине, надо согласовывать с ЕС, в соответствии с ратифицированным нами приложением XXVII к Соглашению об ассоциации. Представители власти молчали, видим, что такой процесс начался. Не в первый раз нам приходят письма от Европейской Комиссии с конкретными предложениями, как дальше совершенствовать законопроект №2233, который, к сожалению, как и определил наш комитет, нарушает Соглашение об ассоциации и правила Энергетического сообщества", - написала Климпуш-Цинцадзе.

Она выразила надежду, что депутаты из энергетического комитета ВР учтут предложения Еврокомиссии при подготовке законопроекта №2233 ко второму чтению.

"В предварительных консультациях кое-что пообещали учесть, но есть дополнительные предложения Еврокомиссии. Хочу надеяться, что коллеги не проигнорируют предложения, как они сделали с законом о так называемой "судебной реформе". Добавляю очередное письмо. Оно сложное в деталях, но будем внимательно контролировать то, как коллеги в комитете прислушиваются к предложениям", - написала Климпуш-Цинцадзе.

12 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№2233). По мнению народного депутата Украины Михаила Бондаря, этот законопроект отменяет реформу рынка электроэнергии и нарушает евроинтеграционные обязательства Украины.

Ранее свои предложения к законопроекту №2233 предоставила Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса в обращении к спикеру ВРУ Дмитрию Разумкову, отметив, что принятие проекта в нынешнем виде приведет к сворачиванию энергореформы и возвращению ручного регулирования в энергетике.

Американская торговая палата в Украине призвала снять с рассмотрения законопроект №2233, поскольку он отменяет реформу энергорынка и может сделать невозможным синхронизацию украинской энергосистемы с европейской.

Секретариат Европейского Энергосообщества призвал воздержаться от принятия законопроекта №2233 из-за того, что предложенные им нормы искажают рыночные механизмы и нарушают основные принципы европейского законодательства.

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