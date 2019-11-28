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В Украине назвали впечатляющую сумму убытков от мародерства россиян на кораблях

четверг, 28 ноября 2019, 15:35
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Ущерб, который Россия нанесла захваченным у Керченского пролива украинским кораблям, оценивается в несколько десятков миллионов гривен.

Об этом заявил украинский дипломат Игорь Лоссовский, передает "Укринформ".

Он также отметил, что учитывая техническое состояние судов по возвращении, использовать их по назначению нельзя.

"Сейчас работа комплексной комиссии ВМС ВСУ продолжается, поскольку имеются большие убытки. Согласно предварительному осмотру, сумма убытков на кораблях составляет не менее 55,5 миллионов гривен (примерно 2 млн 100 тыс евро)", – заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

Точную сумму ущерба можно будет установить только после окончания расследования комиссии.

Напомним, подробнее о захваченных кораблях читайте в материале "Апострофа": Год спустя: какие секреты хранятся на возвращенных Украине кораблях.

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