RU  UA  EN

понедельник, 9 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.50
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

9 декабря

15:37
Что происходит с курсом доллара в обменниках Киева: данные на 9 декабря
11:15
Полиция взялась за фирмы-прокладки через которые из "Нафтогаза" вывели миллиарды гривен: подробности
08:22
Падение ускоряется: курс доллара в Украине после выходных
04:15
Как будут работать банки на новогодние праздники в Украине: график

8 декабря

12:34
Инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси - это транзит российской электроэнергии - политолог
11:33
Кто рискует остаться без пенсий в 2020 году: главные требования по стажу

6 декабря

10:00
Гривна усилилась: курс валют от Нацбанка перед выходными

5 декабря

08:18
Нацбанк обновил курс валют на 5 декабря: свежие данные

4 декабря

11:55
Кабмин принял важное решение по субсидиям: что будет с выплатами
08:07
Доллар продолжает падение: курс валют в Украине на 4 декабря

3 декабря

09:53
Курс доллара в Украине бьет рекорды: свежие данные на 3 декабря
07:35
Кто в Украине получает больше всего и где выгодней работать: интересные данные
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский рискует: дипломат указал на важный нюанс с переговорами в Париже

понедельник, 09 декабря 2019, 10:31
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский идет на большой риск на переговорах в Нормандском формате в Париже, поскольку планирует предложить урегулирование конфликта на Донбассе, которое идет вразрез Минским соглашениям.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, бывший первый заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый для "Апострофа".

По его мнению, такие разногласия между позицией Зеленского в Париже и Минскими соглашениями могут помешать достижению компромисса в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

"Декларируя свои "красные линии", Зеленский шёл и идёт на дипломатический риск, поскольку их соблюдение очевидно нарушает ряд положений Минских соглашений, что президент Зеленский осознаёт и публично об этом заявлял. Но в борьбе характеров с Путиным он уже одержал дипломатическую победу. Путин согласился на участие в Нормандском саммите, осознавая, что украинский президент будет настаивать на адаптации действующих Минских соглашений", - заметил Чалый.

Также дипломат назвал "красные линии", которые президент Украины уже обозначал ранее, это, по его мнению – изменения в Конституции страны, курс на европейскую интеграцию, проведение выборов на Донбассе исключительно в рамках украинского законодательства. Эти моменты, как считает Чалый, отражают общегосударственный компромисс и предоставляют мандат Зеленскому говорить в Париже от лица всех украинских политических сил.

"Зеленский чётко обозначил свои "красные линии"... В рамках реинтеграции Донбасса не будут вноситься никакие изменения в Конституцию Украины; не будут меняться внешнеполитические приоритеты Украины; выборы на неподконтрольных территориях будут проводиться только по украинским законам и после выполнения всех пунктов Минских соглашений, касающихся вопросов безопасности, включая контроль на участках украинско-российской границы… Его "красные линии" практически полностью совпадают с "красными линиями" прописанными в Заявлении оппозиционных партий в Раде, которое они приняли к Нормандскому саммиту. Это свидетельствует о том, что мандат Зеленского на проведение переговоров в рамках саммита поддержан практически всем парламентом", - заметил эксперт.

Как сообщал "Апостроф", 9 декабря, в Париже состоится "нормандский саммит" по обсуждению процесса урегулирования ситуации на Донбассе, в нем примут участие президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Нормандский саммит может принести на Донбас "холодный мир" - Александр Чалый

Зеленский должен пойти на резкий шаг, чтобы договориться с Путиным

Украина получила первый в истории шанс на концерт органов власти - депутат "Слуги народа"

У Европы есть для Путина три пакета решений - немецкий политолог

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: