Зеленский рискует: дипломат указал на важный нюанс с переговорами в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский идет на большой риск на переговорах в Нормандском формате в Париже, поскольку планирует предложить урегулирование конфликта на Донбассе, которое идет вразрез Минским соглашениям.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, бывший первый заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый для "Апострофа".

По его мнению, такие разногласия между позицией Зеленского в Париже и Минскими соглашениями могут помешать достижению компромисса в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

"Декларируя свои "красные линии", Зеленский шёл и идёт на дипломатический риск, поскольку их соблюдение очевидно нарушает ряд положений Минских соглашений, что президент Зеленский осознаёт и публично об этом заявлял. Но в борьбе характеров с Путиным он уже одержал дипломатическую победу. Путин согласился на участие в Нормандском саммите, осознавая, что украинский президент будет настаивать на адаптации действующих Минских соглашений", - заметил Чалый.

Также дипломат назвал "красные линии", которые президент Украины уже обозначал ранее, это, по его мнению – изменения в Конституции страны, курс на европейскую интеграцию, проведение выборов на Донбассе исключительно в рамках украинского законодательства. Эти моменты, как считает Чалый, отражают общегосударственный компромисс и предоставляют мандат Зеленскому говорить в Париже от лица всех украинских политических сил.

"Зеленский чётко обозначил свои "красные линии"... В рамках реинтеграции Донбасса не будут вноситься никакие изменения в Конституцию Украины; не будут меняться внешнеполитические приоритеты Украины; выборы на неподконтрольных территориях будут проводиться только по украинским законам и после выполнения всех пунктов Минских соглашений, касающихся вопросов безопасности, включая контроль на участках украинско-российской границы… Его "красные линии" практически полностью совпадают с "красными линиями" прописанными в Заявлении оппозиционных партий в Раде, которое они приняли к Нормандскому саммиту. Это свидетельствует о том, что мандат Зеленского на проведение переговоров в рамках саммита поддержан практически всем парламентом", - заметил эксперт.

Как сообщал "Апостроф", 9 декабря, в Париже состоится "нормандский саммит" по обсуждению процесса урегулирования ситуации на Донбассе, в нем примут участие президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.