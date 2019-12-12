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Готов 100 раз пожать Путину руку: заявление Зеленского о переговорах с Кремлем

четверг, 12 декабря 2019, 22:53
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Президент Владимир Зеленский заявил, что пожал на переговорах в Париже руку президенту РФ Владимиру Путину и готов при определенных условиях пожать ее еще много раз.

Об этом он сказал вечером 12 декабря в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Мы в течение 8 часов смотрели друг другу в глаза... Я точно понял, что у нас начался диалог. Мы можем договариваться. Это будет нескоро, но это будет. У нас достаточно сильная позиция - война в Украине, к сожалению. Это наша земля. Это сильная позиция", - рассказал Зеленский о встрече с Путиным.

На вопрос журналистки, правда ли, что он пожал руку российскому президенту, Зеленский ответил: "Да. А как можно по другому встречаться на высшем уровне, как можно без этого начать диалог, как можно о чем-то договариваться? А самое главное - не просто на словах, а решать вопросы. В целом мы многое решили... Если нам завтра вернут нашу землю, наш временно оккупированный Донбасс, то я могу еще десять раз пожать руку. А если нам вернут наш Крым, а его обязательно когда-нибудь вернут - можно и 100 раз пожать".

Как сообщал "Апостроф", до следующей встречи "нормандской четверки", которая запланирована на март 2020 года, Украина разработает план изменений в Минске сделках.

Читайте также материал "Апострофа" - Федерализации не будет: что заявил Зеленский по итогам переговоров в Париже.

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