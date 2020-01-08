Украинцы несут цветы к посольству Ирана в Киеве после страшной катастрофы самолета: фото

Под здание посольства Ирана в столице Украины, Киеве, принесли цветы, чтобы почтить память погибших в крушении пассажирского лайнера компании МАУ в Тегеране.

В ИРАНЕ РАЗБИЛСЯ САМОЛЕТ МАУ: ФОТО, ВИДЕО И СПИСКИ ПОГИБШИХ

Соответствующие фото были опубликованы в Telegram-канале "PavlovskyNews".

Как можно увидеть на снимках, среди принесенных ранее цветов и портретов убитого иранского генерала Касема Сулеймани, есть также изображение самолета с подписью: "08.01.2019. Тегеран – Киев. Скорбим".

"Ситуация под посольством Ирана в Киеве в данный момент! Люди приносят фотографии и цветы!", – говорится в подписи к фото.

Напомним, в катастрофе погибло 167 человек, из них 11 украинцев, 82 граждан Ирана, 63 гражданина Канады.

Как ранее сообщал "Апостроф", с 9 января до выяснения причин крушения самолета Boeing компании МАУ украинским авиакомпаниям будут запрещены полеты в небе над Ираном.