Изменить Конституцию: Путин назвал Меркель свои требования по Донбассу, видео

В субботу, 11 января, президент России Владимир Путин обсудил в Москве ситуацию на Донбассе с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе переговоров заявил, что надеется на внесение в Конституцию Украины "особого статуса" Донбасса на постоянной основе.

Об этом глава Кремля заявил в ходе совместного брифинга с Меркель.

"Необходимо закрепить особый статус Донбасса в украинской Конституции, что также отражено в минских соглашениях… Это будет хороший шаг в правильном направлении", - отметил российский президент.

Также в ходе брифинга он назвал конфликт на Донбассе "внутренним", таким образом еще раз опроверг доказанное фактами участие в нем российских кадровых военных и техники.

Путин подчеркнул, что считает выполнение Минских соглашений "безальтернативной основой для нормализации ситуации на юго-востоке Украины".

Как сообщал "Апостроф", ранее президент России Владимир Путин выдвинул два требования руководству Украины по Донбассу, одним из которых являются прямые переговоры с лидерами боевиков ЛДНР.