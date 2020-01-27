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Россия передаст Украине важный документ по делу освобожденных из плена моряков: детали

понедельник, 27 января 2020, 12:46
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В ФСБ России заявили, что 29-30 января передадут постановление, где будут указаны причины приостановки следствия против украинских моряков, которые были задержаны силами российских спецслужб при прохождении Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Об этом сообщил в эксклюзивном комментарии "Апострофу" адвокат моряков Николай Полозов.

"Примерно в середине недели следователь обещал передать постановление. Ждём", - заявил он.

Также Николай Полозов сообщил, что никаких предпосылок к приостановке следствия не было, ни со стороны ФСБ РФ, ни со стороны судебных органов.

"Ничто не предвещало", - отметил адвокат.

Как сообщал "Апостроф", ранее начальник Следственного управления ФСБ России заявлял, что следствие по делу украинских моряков будет продлено до конца января 2020 года, однако 27 января в спецслужбе сообщили об его приостановке.

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