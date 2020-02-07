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Украинская проблема Трампа: журналисты представили аргументы в пользу увольнения Сытника

пятница, 07 февраля 2020, 13:04
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Во время голосования по процедуре импичмента президента США Дональда Трампа, Сенат фактически признал несостоятельными выдвинутые против него обвинения, а в Украине в то же время продолжает находиться на должности токсичный для президента США глава НАБУ Артем Сытник.

Об этом пишет "Обозреватель".

Журналисты указывают, что срыв голосования по процедуре импичмента в Сенате Трамп использует для укрепления позиций перед президентскими выборами. При этом кандидат, которого называли его конкурентом - Джо Байден, проиграл праймериз демократов в штате Айове. По мнению СМИ, не в последнюю очередь это произошло из-за украинского скандала - его сын, Хантер Байден, был в совете директоров украинской компании Burisma экс-министра Януковича Злочевскому, которую подозревают в уклонении от уплаты налогов на 1 млрд грн. Генеральный прокурор Украины Шокин занимался этим расследованием некоторое время, но был уволен с должности, как он сам утверждает, из-за давления вице-президента США на тот момент Джо Байдена.

Теперь Трамп может обратить внимание на своих оппонентов в Украине, считают журналисты, один из которых – глава НАБУ Артем Сытник, открыто выступал на выборах США в поддержку Хиллари Клинтон.

"Я помогал Хиллари, для нас была бы выгодной ее победа… У Трампа внутренние вопросы доминируют над внешними, а Хиллари из тех политиков, которые выгодны Америке и миру. Для нас это было бы лучше, но для американцев лучше то, что делает Трамп", – заявлял Сытник на слитых пленках.

Также директор НАБУ заявлял, что его орган отправил в США данные по "черной бухгалтерии", но они не помогли Клинтон.

"Там система четко работает. Я, когда "черную бухгалтерию" расследовал, мы обнародовали данные Роберта Портера, которого посадили. Но Трампу "по барабану", у него все четко работает", – говорил Сытник.

"Теперь Сытник становится главной угрозой попыткам Банковой построить отношения с США с "чистого листа", и шансов удержаться в кресле директора антикоррупционного бюро у него практически нет", - подытожили журналисты издания.

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