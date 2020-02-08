Победа Трампа в скандале с импичментом: назван важный для Украины нюанс

Скандал с импичментом президента США Дональда Трампа сыграл на пользу Украины.

Об этом "Апострофу" рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Эксперт назвал позитивную сторону для Украины от процесса импичмента.

"Скандал вокруг Украины – это то, что сейчас объединяет республиканцев и демократов. Он сыграл на пользу Украины. Демократы в каждом своем выступлении обвиняли Трампа в том, что он предал своего героического союзника, защищающего США и весь Запад от российской агрессии. А республиканцы им отвечали - нет, ни в коем случае он не предал нашего героического союзника. Наоборот, он оказал ему такую помощь, которую ваш Обама никогда бы не сделал: мол, мы поставляем "Джавелины", ну и так далее", - отметил Пионтковский.

По его словам, республиканцы и демократы наперегонки бегут, чтобы отметиться, как большие друзья Украины. Но такое состояние на таком пике долго оставаться не сможет. Потому сейчас уникальный момент для Украины получить статус "главного союзника - не члена НАТО". Для этого необходимо только одно - воля украинского политического руководства.

"Для Украины самый главный результат импичмента – это консенсус в политическом истеблишменте касательно поддержки Украины от российской агрессии. Это происходит на фоне очевидного предательства Европы. Единство американских членов парламента дает огромный шанс украинскому руководству, но я ужасно боюсь, что оно его упустит", - заявил эксперт.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Сейчас уникальный момент для Украины - Андрей Пионтковский.