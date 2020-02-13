Атаковали из вертолета: в ОБСЕ сделали важное заявление о нападении России на украинские корабли

Украинский катер "Бердянск", который 25 ноября 2018 года в Черном море захватили сотрудники ФСБ, был пробит бронебойным снарядом, выпущенным из российского вертолета Ка-52.

Об этом сообщает "Укринформ".

Отчет о характере повреждений катера, который сделали на основе баллистической экспертизы, предоставил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

"Пробоина в бронетанковом катере "Бердянск" возникла в результате прямого попадания бронебойным снарядом, выпущенным из ударного вертолета Ка-52 ВМФ России. Эти доказательства четко подтверждают агрессивный и незаконный характер действий, которые Россия осуществила в Черном море в ноябре 2018 года", - сказал Лоссовский.

Напомним, что 25 ноября 2018 года российские пограничники у берегов оккупированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Как информировал "Апостроф" ранее, на днях стало известно о том, что украинские корабли "Никополь", "Яны Капу" и "Бердянск", которые в прошлом году Россия передала Украине, вскоре отремонтируют.