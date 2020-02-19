Россия отправила на Донбасс тонны смертельных "подарков": в Совбезе ООН указали на цинизм Кремля

На заседании Совета безопасности ООН, в ходе которого обсуждалась эскалация боевых действий на Донбассе, были предоставлены данные о поставках из России в ОРДЛО тысяч тонн боеприпасов.

Об этом сообщил замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица

По его словам, в течение 2019 года Россия всего направила на Донбасс более четырех тысяч тонн боеприпасов. Кроме того, оккупационные власти получили также 50 танков.

"РФ продолжает поставлять оккупационным силам оружие, регулярные войска и наемников. Теперь они затмевают некоторые европейские армии: около 500 танков, около тысячи бронированных боевых машин, 800 артиллерийских установок. Только в прошлом году РФ направила на оккупированные территории Донбасса более 4 тысяч тонн оружия и боеприпасов", - отметил замминистра.

Как сообщал "Апостроф", Сергей Кислица на этом же заседании ООН обратился к представителю РФ строками из известного стиха российского поэта Евгения Евтушенко.