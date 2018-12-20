В "Народном фронте" призвали Раду создать ВСК по Медведчуку

Фракция "Народный фронт" призвала созданть Временную следственную комиссию для расследования фактов вмешательства в избирательный, политический процесс и информационное пространство Украины Российской Федерацией и гражданами Украины, связанными с властью государства-агрессора, в частности Виктором Медведчуком.

Об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции Максим Бурбак, напомнив председателям парламентских фракций о необходимости выделения представителей для работы в ВСК.

"Как глава фракции" Народный фронт ", я направил письма к коллегам-председателям демократических фракций с предложением делегировать в ВСК своих представителей. Сегодня от имени нашей политической силы хочу еще раз призвать к безотлагательному формирования комиссии. Времени у нас с вами нет. А главное - времени нет у страны", - подчеркнул Бурбак.

Он напомнил, что с 22 декабря отсчитываются 100 дней до первого тура выборов главы государства.

"В период смены Президента Украины, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами законодательный орган страны должен стать основой стабильности и защиты избирательного процесса, который будет находиться под прицелом вражеских спецслужб с целью дестабилизации государства, искажения результатов выборов в пользу российского реванша", - отметил руководитель фракции .

"Мы не должны питать иллюзий, именно в этот избирательный время враг будет наиболее опасен. Может Кремль ссылать Боширових и Петровых вместо Солсберецьких шпилей рассматривать стены Софии и памятник Владимиру? Может Россия, пыталась повлиять на выборы в США, сделать то же именно с Украиной, против которой четвертый год ведет войну и территории которой оккупировала? Чем может Кремль дестабилизировать границы нашей страны, учитывая концентрацию в приграничных областях России огромных военных ударных групп. Ответы на эти вопросы очевидны - да! и власть в Украине должна быть готова к любым сценариям ", - добавил Бурбак.

Он отметил, что парламент, как представительный орган, должен как можно быстрее обезвредить легитимно действующую агентуру внутри страны: "агентура, которая обросла влиятельными связями, суперприбыльным нефтяным бизнесом, телеканалами с абсолютной свободой вести информационную гибридную войну против Украины".

"Мы должны нейтрализовать путинский жупел в самом сердце страны, враждебный штаб, который все эти годы, получая указания направления из Москвы, работал в неукраинских интересах. Не в подполье, не прячась в лесах и болотах, а открыто и нагло, снимая офисы в центре столицы и летая направления к Путину за инструктажем. Во главе этой агентуры стоит кум и агент Путина Медведчук ", - считает руководитель фракции.

Максим Бурбаки обратился лично к главам фракций дать в зале ответ, будут ли они голосовать за создание ВСК по Медведчуку.

"Я сознательно назову имена председателей фракций - господ Герасимова, Березюка, Ляшко, Тимошенко - для того, чтобы в соответствии с регламентом председательствующий мог им предоставить слово для реплики. Чтобы каждый мог сказать: он с Украины, или с Медведчуком ли будет голосовать за создание ВСК по Медведчуку, или нет ", - сказал руководитель фракции НФ.

Он также привел пример поведения новозеландской птички в случае опасности.

"Расскажу о птичке, которая живет в Новой Зеландии. Называется какАбо. Она уникальна абсолютной неспособностью замечать опасность. Когда к ней крадется хищник, она умеет только прижиматься к земле. Сегодня эта странная птица внесена в Красную книгу, как вымирающий вид", - отметил Бурбак.

"Искренне хочу, чтобы эта история не была ни об одном из нас, политиков, от которых зависит судьба страны. Верю, что лидеры демократических фракций нашего парламента, видят опасность, а потому рассчитываю на честный ответ о поддержке ВСК по расследованию деятельности Медведчука", - резюмировал руководитель фракции НФ.