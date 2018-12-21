РУС. | УКР.

суббота, 22 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.40
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

22 декабря

18:16
В России нашли мертвым важного чиновника: подробности
18:00
Суд разрешил задержание экс-министра времен Януковича
17:56
Реал - Аль-Айн: стартовые составы
17:55
Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской гонки преследования в Нове Место
17:43
Протесты во Франции: появились новые данные о числе погибших
17:28
Взрыв на ярмарке во Львове: появилось новое видео и данные о состоянии пострадавших
17:28
Тарута рассказал, как повысить обороноспособность Украины
17:21
Украинский биатлонист вошел в десятку лучших на Кубке мира
17:11
Супрун анонсировала революционное нововведение в аптеках
17:09
Кубок мира по биатлону: результаты и видео мужской гонки преследования в Нове Место
17:05
У Гриценко появились новые сторонники: что известно
16:53
​Взрыв во Львове: появилась свежая информация от полиции
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В "Батькивщине" пожаловались на "репрессии" против оппозиции в Черкасской области

пятница, 21 декабря 2018, 13:20

Силовые структуры и местные чиновники Черкасской области устраивают "политические репрессии" против оппозиции.

Об этом сегодня в парламенте во время Часа вопросов к правительству заявила народный депутат от "Батькивщины" Александра Кужель.

Она отметила, что по имеющейся информации, вскоре должны быть вручены подозрения представителям "Батькивщины". В частности, руководителю областного избирательного штаба "Батькивщины" Юрию Тренкину, председателю городской парторганизации Роману Дисканту и первому заместителю председателя областной парторганизации Михаилу Мушиеку, председателю областной "Батькивщины молодой" Евгению Щербине и другим представителям партии.

"Главы районных администраций запрещают встречи с народными депутатами, не дают помещения, запугивают учителей и всех, кто работает на государственных должностях", - сказала Кужель.

Со своей стороны, заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев отметил, что используются силовые структуры для запугивания оппонентов.

"Хотелось, чтобы соревнования на этих выборах и на следующих президентских и парламентских были соревнованием идей, идеологий, команд. А не соревнование, кто на кого сколько откроет уголовных производств", - резюмировал представитель "Батькивщины"

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Убить монстра: как из-за Насирова Украина осталась без фискалов

"Регионалов" в замы: о странностях первых кадровых решений черниговского губернатора

Томос Украине: что решил Константи­нополь

Миллиард на премии: зачем Гройсман наслал проверку на Коболева

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: