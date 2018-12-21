В "Батькивщине" пожаловались на "репрессии" против оппозиции в Черкасской области

Силовые структуры и местные чиновники Черкасской области устраивают "политические репрессии" против оппозиции.

Об этом сегодня в парламенте во время Часа вопросов к правительству заявила народный депутат от "Батькивщины" Александра Кужель.

Она отметила, что по имеющейся информации, вскоре должны быть вручены подозрения представителям "Батькивщины". В частности, руководителю областного избирательного штаба "Батькивщины" Юрию Тренкину, председателю городской парторганизации Роману Дисканту и первому заместителю председателя областной парторганизации Михаилу Мушиеку, председателю областной "Батькивщины молодой" Евгению Щербине и другим представителям партии.

"Главы районных администраций запрещают встречи с народными депутатами, не дают помещения, запугивают учителей и всех, кто работает на государственных должностях", - сказала Кужель.

Со своей стороны, заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев отметил, что используются силовые структуры для запугивания оппонентов.

"Хотелось, чтобы соревнования на этих выборах и на следующих президентских и парламентских были соревнованием идей, идеологий, команд. А не соревнование, кто на кого сколько откроет уголовных производств", - резюмировал представитель "Батькивщины"