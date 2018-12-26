"Гениальное" решение: в Украине указали на фейк в санкционном списке Кремля

В Украине заметили неправдоподобную информацию в санкционном списке Кремля.

Об этом сообщает экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин на своей странице в Facebook.

"Поздравляю причастных с новым санкционным перечнем РФ, утвержденным постановлением правительства РФ от 25 декабря 2018 № 165. Интересным для меня является не столько фейковые включения отдельных одиозных лиц (как же теперь быть бенефициару с Балаклавского рудоуправления, например), сколько в очередной раз созданная российским правительством альтернативная география и история", - написал он.

По его словам, в первом "украинском" санкционном списке РФ, одобренном правительственным постановлением от 1 ноября 2018 № 1300, как известно, в определениях места рождения подсанкционных лиц в общем опускалась название республики рождения, особенно - если это была Украинская ССР.

"Меня, например, там написали рожденным в "г. Евпатория, СССР". После соответствующих насмешек авторы списка "исправились" и теперь уже пишут в местах рождения названия республик. Очевидно у них при этом появилась архисложная проблема - в какой республике обозначать рожденных в Крыму, на которую было изобретено "гениальное" решение - писать, что эти лица родились в "Крымской АССР, СССР" конечно без упоминания о Украинский ССР. То, что правительство РФ изобрел советскую автономную республику, которая не входила в состав ни одной союзной республики - это лишь часть альтернативного взгляда россиян на свет", - заявил Бабин.

Также он подчеркнул проблему и детальней ее описал.

"Настоящая проблема в том, что с июня 1945 по февраль 1991 никакой "Крымской АССР" не было, а была Крымская область. Поэтому Джемилев действительно родился в этой автономии в 1943, а остальные "крымских" санкционников не в таких важных годах - нет. Интересно как это оформят в следующем списке...", - отметил экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым.

Как сообщал "Апостроф", 1 ноября 2018 года Медведев подписал постановление, вводящее санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Под санкции попали судьи КС Украины, депутаты Верховной Рады, олигархи, чиновники администрации президента Украины Петра Порошенко и другие.