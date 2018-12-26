РУС. | УКР.

среда, 26 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.35
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

26 декабря

14:11
Все зависит от Суркиса: появились новые подробности по возможному трансферу лидера "Динамо"
14:11
​В Житомире наказали скандального сепаратиста, работавшего святым Николаем
14:11
Известный российский музыкант объяснил, почему не выступает в оккупированном Крыму
14:06
Звезда "Дневников вампира" женился спустя три часа после помолвки
14:04
Разрешить ситуацию на Донбассе можно только в четырехстороннем формате - Гриценко
14:02
В Москве напали на ярую сторонницу боевиков ДНР-ЛНР, бежавшую из Украины: фото
13:48
​Русские танки вместо поездов: блогер из Донецка описал жизнь в оккупации и показал свежие фото
13:46
​В Нацбанке рассказали о рисках из-за российских санкций против "Укрэксимбанка"
13:34
Украину замело снегом: в сети публикуют яркие фото из разных регионов
13:33
Без папы: Ани Лорак с дочкой готовится к Новому году
13:30
Нужно убедить Европу покупать российский газ на границе Украины с РФ - Тарута
13:23
Дарим впечатления: 7 оригинальных подарков на Новый год
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Гениальное" решение: в Украине указали на фейк в санкционном списке Кремля

среда, 26 декабря 2018, 07:30

В Украине заметили неправдоподобную информацию в санкционном списке Кремля.

Об этом сообщает экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин на своей странице в Facebook.

"Поздравляю причастных с новым санкционным перечнем РФ, утвержденным постановлением правительства РФ от 25 декабря 2018 № 165. Интересным для меня является не столько фейковые включения отдельных одиозных лиц (как же теперь быть бенефициару с Балаклавского рудоуправления, например), сколько в очередной раз созданная российским правительством альтернативная география и история", - написал он.

По его словам, в первом "украинском" санкционном списке РФ, одобренном правительственным постановлением от 1 ноября 2018 № 1300, как известно, в определениях места рождения подсанкционных лиц в общем опускалась название республики рождения, особенно - если это была Украинская ССР.

"Меня, например, там написали рожденным в "г. Евпатория, СССР". После соответствующих насмешек авторы списка "исправились" и теперь уже пишут в местах рождения названия республик. Очевидно у них при этом появилась архисложная проблема - в какой республике обозначать рожденных в Крыму, на которую было изобретено "гениальное" решение - писать, что эти лица родились в "Крымской АССР, СССР" конечно без упоминания о Украинский ССР. То, что правительство РФ изобрел советскую автономную республику, которая не входила в состав ни одной союзной республики - это лишь часть альтернативного взгляда россиян на свет", - заявил Бабин.

Также он подчеркнул проблему и детальней ее описал.

"Настоящая проблема в том, что с июня 1945 по февраль 1991 никакой "Крымской АССР" не было, а была Крымская область. Поэтому Джемилев действительно родился в этой автономии в 1943, а остальные "крымских" санкционников не в таких важных годах - нет. Интересно как это оформят в следующем списке...", - отметил экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым.

Как сообщал "Апостроф", 1 ноября 2018 года Медведев подписал постановление, вводящее санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Под санкции попали судьи КС Украины, депутаты Верховной Рады, олигархи, чиновники администрации президента Украины Петра Порошенко и другие.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Убить монстра: как из-за Насирова Украина осталась без фискалов

"Регионалов" в замы: о странностях первых кадровых решений черниговского губернатора

Томос Украине: что решил Константи­нополь

Миллиард на премии: зачем Гройсман наслал проверку на Коболева

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: