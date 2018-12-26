Киевляне поймали чиновников КГГА на подделке документов

Против чиновников городского Департамента архитектуры и градостроительства возбуждено уголовное дело за злоупотребление властью и служебный подлог.

Об этом говорится в расследовании, опубликованном на сайте OBOZREVATEL.

Текст соответствующего постановления Шевченковского районного суда от 17 декабря появился в Едином реестре судебных решений.

Постановление о возбуждении уголовного дела вынес судья Шевченковского районного суда города Киева в рамках рассмотрения жалобы ОО "Твердыня" на бездействие правоохранительных органов, которые никак не отреагировали на сообщение активистов о факте подделки документов сотрудниками Департамента архитектуры КГГА.

Активисты ОО "Твердыня" сейчас пытаются разобраться с попыткой застроить 4 га зеленой зоны по адресу Генерала Жмаченко, 20. Этот участок арендует религиозная община Церкви христиан-евангелистов "Христианская надежда". И жители окрестных домов, встревоженные появлением вокруг участка строительного забора и проведением там геологоразведочных работ, обратились к ОО "Твердыня" с просьбой помочь выяснить, что происходит на участке.

"На Генерала Жмаченко, 20 может появиться очередная горячая точка. Есть все основания полагать, что территория, покрытая многовековыми соснами, противозаконно готовится под застройку высотными домами. Если застройщикам удастся реализовать задуманное, община Киева не только потеряет 4 га зеленых насаждений - пострадает весь Северо-Броварской массив. Потому инфраструктура просто не выдержит такой большой нагрузки. Пробки на дорогах, перегрузки устаревших коммуникаций, ухудшение экологической ситуации почувствует весь Днепровский район. Поэтому мы настаиваем на возвращении данного земельного участка обществу и предоставления ей статуса сквера", - объясняет Юрий Федоренко, руководитель ОО "Твердыня"

В ходе собственного расследования активисты в системе учета публичной информации КГГА нашли приказ за подписью главного архитектора Киева Александра Свистунова о предоставлении градостроительных условий и ограничений для разработки проекта строительства на указанном участке. Но когда они официально обратились в Департамент архитектуры - им прислали документ с тем же номером и датированный, как и первый, 12 октября 2018 - но о том, что в предоставлении градостроительных условий и ограничений по участку на Генерала Жмаченко, 20 отказано. Очень быстро документ подменили и в системе учета.

Установив факт фальсификации документов, активисты обратились в полицию. Но так и не дождались никакой реакции на свое заявление. Поэтому вынуждены были обратиться в суд с жалобой на бездействие правоохранительных органов.

Сейчас дело в отношении чиновников, причастных к подделке документов, открыто по статьям 364 и 366 Уголовного кодекса Украины.