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Снег в Киеве убирают почти 400 машин - Густелев

среда, 26 декабря 2018, 15:30

За выходные к работе по преодолению последствий снегопада было привлечено 389 единиц спецтехники и до 63 бригад по ручной уборки.

Об этом во время брифинга сообщил генеральный директор коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александр Густелев.

"С ночи 23 декабря предприятия "Киевавтодора" работают в усиленном режиме. В зависимости от интенсивности снегопада в работе были задействованы от 365 до 389 единиц крупно и малогабаритной техники и от 55 до 63 бригад по ручной уборке в количестве от 420 до 470 человек. Для недопущения гололеда и обеспечения безопасного движения транспорта и передвижения киевлян и гостей столицы городом было использовано 3800 тонн соли и 4,5 тысячи тонн песчано-соляной смеси. Кроме того, сегодня ночью были начаты работы по вывозу снега. Отмечу, что с начала зимнего сезона в Киеве уже вывезено 27 000 тонн снега", - сообщил генеральный директор коммунальной корпорации.

Как отметил Густелев, важные для качественной оперативной уборки улично-дорожной сети столицы от снега меры, которые "Киевавтодор" применяет последние 3 года: это и заблаговременный выезд спецтехники на позиции, что позволяет оперативно приступить к обработке дорог противогололедными материалами; и заблаговременная превентивная обработка улично-дорожной сети посыпочными материалами; и увеличение малогабаритной спецтехники, которая позволяет осуществлять механизированную уборку тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных зон и тому подобное.

По спецтехнике, которую использует "Киевавтодор", глава корпорации отметил, что за последние 4 года за средства городского бюджета было приобретено 221 единицу новой современной техники, из них 154 единицы - для зимнего содержания. Это новейшая техника, которая имеет более высокую мощность и функциональность.

Также, учитывая что в последние годы количество площадок для складирования снега в Киеве уменьшилась с 37 до 24 единиц, уже приобретено 2 мобильные снегоплавильные установки, которые будут работать в разных районах города в зависимости от необходимости.

По словам Александра Густелева, "Киевавтодор" готов к следующим снегопадам. Все предприятия корпорации обеспечены достаточным количеством посыпальных материалов и, учитывая прогноз погоды, работать в новогодние дни в усиленном режиме.

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