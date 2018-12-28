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В Раде хотят узнать, как в Украине будут бороться с допингом

пятница, 28 декабря 2018, 17:58

Комитет Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма, обратился к министру молодежи и спорта Украины Игорю Жданову с письмом, в котором просит объяснить, планы Министерства молодежи и спорта относительно выделения лаборатории Антидопингового контроля из состава Национального антидопингового Центра и переподчинении ее службе спортивной медицины.

Об этом сообщает "Апостроф".

В частности, Комитет Верховной Рады интересует, каким образом Министерство планирует обеспечить дальнейшее развитие лаборатории Антидопингового контроля Национального антидопингового центра, а также какие меры принимаются министерством , чтобы предусмотреть расходы за счет средств госбюджета на покупку оборудования для лаборатории Антидопингового контроля и обеспечения этой лаборатории помещения Международного стандарта для лабораторий.

Глава комитета парламента обращает внимание минстра спорта Жданова, что положения закона об антидопинговом контроле в спорте исключают возможность выведения лаборатории антидопинового контроля из состава Национального Антидопингового центра Украины до создания ПАО "Национальная антидопинговая лаборатория", которая должна начать свою деятельность с 1 января 2027 года.

Напомним, как писал "Апостроф", на декабрьском заседании Генеральной ассамблеи НОК Украины активно обсуждалась история с попыткой руководства министерства вопреки закону подмять под себя Антидемпинговую лабораторию.

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