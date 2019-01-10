Ляшко предложил повысить минимальную зарплату украинцев до 9 тысяч гривен

В государственном бюджете на 2019 год необходимо пересмотреть размер минимальной заработной платы до уровня 6 тысяч гривен, а уже с 1 сентября увеличить его до 9 тысяч гривен.

С таким заявлением выступил лидер Радикальной партии Олег Ляшко, пишет "Информатор".

"Польша с нового года повысила минимальную зарплату для наших работников - 12 тысяч гривен. Медсестричка Алла, с которой я познакомился сегодня в Житомирском военном госпитале, получает 4100 "грязными", на руки - 3400 гривен", - говорит Ляшко.

Он отмечает, что в ситуации с такими зарплатами, "это только вопрос времени, когда Алла и ее коллеги поедут на заработки".

В связи с этим лидер РПЛ предложил внести изменения в бюджет для увеличения минимальной заработной платы и пенсий.

"Я предлагаю немедленно пересмотреть бюджет и установить минимальную зарплату 6 тысяч гривен, с 1 сентября - 9 тысяч гривен. Это позволит повысить пенсии не на 4 гривны, которые власть бросила миллионам пенсионеров с 1 декабря, а минимум вдвое, чтобы людям было по что покупать лекарства и хлеб", - подытожил Ляшко.