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Власти сделали серьезный шаг по разделению ГФС

вторник, 15 января 2019, 08:35

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал постановление о реорганизации ДФС путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

Об этом сообщают на сайте Министерства финансов Украины.

С целью институционального, структурного и функционального обновления центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, Правительством принято постановление "Об образовании Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины", - говорится в сообщении.

Постановление предусматривает реорганизацию Государственной фискальной службы Украины путем разделения на Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти. Кабинет Министров направлять и координировать деятельность этих служб через Министра финансов Украины. Кроме того, обе Службы являются правопреемниками прав и обязанностей реорганизованного ГФС в соответствующих сферах деятельности.

"Разделение ДФС на две службы является важным шагом на пути к построению качественной системы администрирования налогов и сборов. Реформа ДФС создаст основу для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов", - отметил заместитель министра финансов Сергей Верланов.

Согласно постановлению Минфином в двухмесячный срок будут разработаны проекты положений о соответствующих центральных органах исполнительной власти и в трехмесячный срок - внесены проекты необходимых изменений в законодательство, а также приведены собственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

Как сообщал "Апостроф", сотрудники СБУ поймали на взятке начальницу одного из структурных подразделений Главного управления ГФС в Сумской области.

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