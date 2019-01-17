У Тимошенко напомнили ее главные предвыборные обещания по газу

После прихода к власти Юлии Тимошенко НАК «Нафтогаз Украины» будет ликвидирован как ненужный посредник, рынок газа будет демонополизирован, что позволить снизить цены на газ для населения минимум вдвое.



Об этом заявив в прямом эфире на телеканале «Эспрессо» народный депутат от «Батькивщины» Сергей Евтушок, сообщает пресс-служба партии.



Он уверен, что украинский народ может получать природный газ напрямую от государственного предприятия «Укргаздобыча», не используя «услуги» коррупционного монстра НАК «Нафтогаз».



По словам Сергея Евтушка, «Нафтогаз» - это компания, которая ничего не вырабатывает, а накручивает свои проценты. Они берут в «Укргаздобыче» газ по низкой цене, продают его людям по цене, которую установило правительство по команде Порошенко, и получают сверхприбыли, отметил народный депутат.



Он заверил, что сразу после победы на выборах новый президент подаст в парламент законопроект об изменении порядка обеспечения населения газом. Украинцы получат газ собственной добычи, как было от начала обретения Украиной независимости и до 2014 года, а цена на газ будет снижена вдвое, что существенно уменьшит расходы на жилищно-коммунальные услуги, подытожил Сергей Евтушок.