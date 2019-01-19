Платят по 10 евро: в сети показали впечатляющее фото "обожателей" Путина в Сербии

В сети показали "обожателей" президента РФ Владимира Путина, которых автобусами привезли на встречу с ним.

Об этом сообщает пользователь сети Алексей Медведев на своей странице в Facebook.

"Фото от сербских друзей: автобусы привезли людей в Белград на встречу с главным братушкой. Платят по 10 евро. Искренний восторг", - написал он опубликовал фото.

Как сообщал "Апостроф", в Сербии задержали злоумышленника, которого подозревают в подготовке теракта во время визита президента России Владимира Путина в Сербию. Позже в России заявили, что узнали о подготовке покушения на президента России Владимира Путина во время визита в Сербию из СМИ. Также в сети вызвало резонанс видео встречи президентов РФ и Сербии Владимира Путина и Александара Вучича в Белграде.