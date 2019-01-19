РУС. | УКР.

суббота, 19 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

19 января

05:43
​Оккупанты похвастались новыми успехами на строительстве Керченского моста: фото
04:41
Платят по 10 евро: в сети показали впечатляющее фото "обожателей" Путина в Сербии
03:36
​В сети сравнили свежее фото руин аэропорта в Луганске со снимком 2009 года
02:24
В Киеве открыли уникальный музей: опубликовано видео
01:38
​В России грузчик совершил ограбление века: опубликовано видео
00:24
Названы главные угрозы здоровью людей в 2019 году
00:10
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женской эстафеты в Рупольдинге

18 января

23:47
В сети показали яркие фото учений засекреченных бойцов спецназа ВСУ
23:16
В сети шутят над фото Билла Гейтса в очереди за бутербродами
22:56
​Появилось фото колонны военной техники с мощным оружием в Крыму
22:40
В центре Киева колядники в костюмах поздравляли с праздником и пели песни: яркие видео и фото
22:30
Ранение полицейского в Харькове: стали известны новые факты
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Платят по 10 евро: в сети показали впечатляющее фото "обожателей" Путина в Сербии

суббота, 19 января 2019, 04:41

В сети показали "обожателей" президента РФ Владимира Путина, которых автобусами привезли на встречу с ним.

Об этом сообщает пользователь сети Алексей Медведев на своей странице в Facebook.

"Фото от сербских друзей: автобусы привезли людей в Белград на встречу с главным братушкой. Платят по 10 евро. Искренний восторг", - написал он опубликовал фото.

Как сообщал "Апостроф", в Сербии задержали злоумышленника, которого подозревают в подготовке теракта во время визита президента России Владимира Путина в Сербию. Позже в России заявили, что узнали о подготовке покушения на президента России Владимира Путина во время визита в Сербию из СМИ. Также в сети вызвало резонанс видео встречи президентов РФ и Сербии Владимира Путина и Александара Вучича в Белграде.

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Войны олигархов: как в них используют нардепов

Убить монстра: как из-за Насирова Украина осталась без фискалов

"Регионалов" в замы: о странностях первых кадровых решений черниговского губернатора

Томос Украине: что решил Константи­нополь

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: