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Тимошенко пообещала в случае победы вдвое увеличить пенсии

среда, 30 января 2019, 11:38
Фото: by Alex Prokopenko

Новая власть во главе с Юлией Тимошенко введет персонифицированную пенсионную систему, которая позволит как минимум вдвое увеличить пенсии подавляющему большинству граждан.

Об этом кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко рассказала во время встречи с работниками Черниговского хлебокомбината.

Как отметила лидер «Батькивщины», сейчас в Украине действует солидарная пенсионная система, когда владельцы предприятий или государство перечисляют пенсионные взносы работающих, но сами люди не знают, где эти деньги, какая сумма накопленная за жизнь и была ли она проиндексирована.

«В государственном банке откроется счет и все взносы делаются на частный пенсионный счет человека. Насчитывается депозит, эти деньги индексируются, а если банк купил ценные бумаги, то человеку начисляются дивиденды », - добавила Тимошенко, объяснив работникам комбината, как действует механизм персонифицированной пенсионной системы.

Также, отметила Юлия Тимошенко, на персональном счете человека за всю жизнь накопится большая сумма денег. Она считает несправедливым, что граждане за свою жизнь платят почти втрое больше взносов, чем они потом после выхода на пенсию получают в виде выплат.

Председатель партии считает необходимым немедленно переводить страну на персонифицированную пенсионную систему и создать пенсионные счета каждому: кто только начал работать, кто проработал часть лет, кто уже на пенсии.

«Надо посчитать все, что вы перечисляли за себя. Минимум в два раза можно увеличить пенсии, которые являются низкими по сравнению с пенсиями госслужащих. Такой закон уже разработан», - рассказала кандидат на пост президента.

Юлия Тимошенко также отметила, что у нее уже готов пошаговый план позитивных преобразований во всех сферах жизни украинский - это Новый курс Украины, разработанный совместно с мощной командой экспертов.

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