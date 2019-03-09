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В Украине хотят запустить деколонизацию: Вятрович пояснил, что будут ликвидировать

суббота, 09 марта 2019, 08:14

В Украине хотят запустить закон о деколонизации, который поможет избавится от российского имперского наследия.

Об этом сообщает издание "Новости Донбасса", ссылаясь на слова главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.

"Когда мы говорим о деколонизации Украины, мы говорим об избавлении от имперского наследия. Украина входила в состав нескольких империй. Именно это наследие может сейчас использоваться для восстановления империи. В первую очередь мы говорим о российском имперском наследии. Термин "деколонизация" требует дискуссии. Мы не уверены, что именно он останется. Это наша рабочая версия. В дальнейшем будут проходить дискуссии с экспертами, историками, политологами, которые изучали процесс деколонизации в других странах мира", - пояснил он.

Также Вятрович подчеркнул, что есть задача разработать закон, который стал бы рамкой для процессов избавления от имперского наследия.

"Это наследие может использоваться и используется современной российской властью для возобновления своего влияния, для того чтобы подчеркнуть, что те или иные территории Украины никогда не были украинскими, а всегда были российскими и это якобы легитимизирует российскую агрессию и, более того, дает основания говорить о необходимости ликвидации украинского государства", - отметил глава Института.
В то же время Владимир Вятрович поделился, что еще рано говорить конкретно, какие памятники или топонимы будут ликвидированы. Он объяснил это тем, что еще нет даже черновика этого закона.
На вопрос затронет ли деколонизация памятник Екатерине II в Одессе, Вятрович ответил: "...на мой взгляд, да, потому что памятник Екатерине в Одессе - это яркий пример росийско-имперского наследия который позволяет держать Украину в орбите современной России, которая, будем откровенны, пытается вернуть себе статус империи".
"В процессе деколонизации очевидно будут затронуты топонимы и памятники, связанные с людьми, которые создавали эту империю - царей, императоров, военачальников и в целом военное руководство Российской империи, имена которых увековечены в топонимах и памятниках на украинской территории", - добавил глава Института.
По его словам, процессы деколонизации наиболее активно будут проходить на юге страны.
"Потому что именно юг Украины усеян разного рода топонимами времен Российской империи. Памятниками конца 18-го столетия. Именно на эти регионы российская пропаганда обращает наибольшее внимание, говоря о "Новороссии" или запуская другие концепции такого рода. Говоря о Донбассе, наиболее активными здесь были процессы декоммунизации. Этот регион узнал наибольшее количество превращений именно в коммунистические времена. Поэтому Донецкая и Луганская области были наиболее активно усеяны памятниками коммунистического и тоталитарного режимов", - рассказал Вятрович.
Как отметил глава Института, одним из вероятных вариантов деколонизации являются дискуссии и передатирования основания некоторых городов.
"Потому что часть городов Украины сегодня отсчитывают свое начало со времен завоевания этих территорий Российской империей. Тогда как на самом деле на этих территориях существовали поселения задолго до основания Российской империи. Абсолютно неправильно начинать историю Днепра с Екатеринослава, потому что этот город имеет гораздо давнюю казацкую историю", - сказал Вятрович.
По его словам, очевидно, что надо начинать дискуссии о передатировании основания Одессы, которая тоже не появилась на пустом месте в конце 18-го столетия.
"Павлоград имеет гораздо давнюю историю и опять-таки связана с казацким поселением еще до императора Павла. Это же касается и отдельных городов, и местностей на Донбассе. В первую очередь, Мариуполь, где до конца 18-го столетия существовала казацкая крепость. Возможно есть логика вести отсчет существования Мариуполя со времен основания казацкой крепости", - заявил Владимир Вятрович.
Как сообщал "Апостроф", комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал народным депутатам поддержать за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора).

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