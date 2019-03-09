В Украине хотят запустить деколонизацию: Вятрович пояснил, что будут ликвидировать

"Это наследие может использоваться и используется современной российской властью для возобновления своего влияния, для того чтобы подчеркнуть, что те или иные территории Украины никогда не были украинскими, а всегда были российскими и это якобы легитимизирует российскую агрессию и, более того, дает основания говорить о необходимости ликвидации украинского государства", - отметил глава Института.

В то же время Владимир Вятрович поделился, что еще рано говорить конкретно, какие памятники или топонимы будут ликвидированы. Он объяснил это тем, что еще нет даже черновика этого закона.

На вопрос затронет ли деколонизация памятник Екатерине II в Одессе, Вятрович ответил: "...на мой взгляд, да, потому что памятник Екатерине в Одессе - это яркий пример росийско-имперского наследия который позволяет держать Украину в орбите современной России, которая, будем откровенны, пытается вернуть себе статус империи".

"В процессе деколонизации очевидно будут затронуты топонимы и памятники, связанные с людьми, которые создавали эту империю - царей, императоров, военачальников и в целом военное руководство Российской империи, имена которых увековечены в топонимах и памятниках на украинской территории", - добавил глава Института.