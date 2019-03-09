В Украине хотят запустить деколонизацию: Вятрович пояснил, что будут ликвидировать

В Украине хотят запустить закон о деколонизации, который поможет избавится от российского имперского наследия.
Об этом сообщает издание "Новости Донбасса", ссылаясь на слова главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.
"Когда мы говорим о деколонизации Украины, мы говорим об избавлении от имперского наследия. Украина входила в состав нескольких империй. Именно это наследие может сейчас использоваться для восстановления империи. В первую очередь мы говорим о российском имперском наследии. Термин "деколонизация" требует дискуссии. Мы не уверены, что именно он останется. Это наша рабочая версия. В дальнейшем будут проходить дискуссии с экспертами, историками, политологами, которые изучали процесс деколонизации в других странах мира", - пояснил он.
Также Вятрович подчеркнул, что есть задача разработать закон, который стал бы рамкой для процессов избавления от имперского наследия.