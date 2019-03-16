Отравили "русским" ядом: подробности жуткой смерти свидетельницы против друга Путина в Италии

Стали известны детали обстоятельств гибели 34-летней модели из Марокко Иман Фадил, которая была одним из ключевых свидетелей по уголовному делу против бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони.

Об этом сообщает ресурс 360tv.

Фадил умерла 1 марта 2019 года в одном из госпиталей Милана (Италия). Как рассказывали итальянские СМИ, врачи наблюдали постепенный отказ сразу нескольких внутренних органов женщины.

"Согласно результатам экспертизы, которые прокуратура Милана получила 6 марта, Фадил скончалась от действия "смеси радиоактивных веществ"",- говорится в сообщении.

Как пишет газета La Repubblica, одним из компонентов яда был радиоактивный изотоп кобальта. Отмечают, что для отравления использовалась редчайшая смесь, на которой "специализируются русские".

"После получения результатов экспертизы прокуратура возбудила дело о преднамеренном убийстве. Сейчас правоохранители намерены допросить врачей больницы, куда модель поступила в конце января. Им придется объяснить, почему, несмотря на заявления женщины об отравлении, они не сообщили об этом в полицию", - говорится в сообщении.

Также в убийстве Фадил уверен ее брат. В последнее время она проживала в Милане, а во время расследования дела Берлускони сильно похудела и перестала быть той эффектной моделью, которую привыкли видеть по телевизору.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Берлускони, который имеет дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным, выдвинет свою кандидатуру на выборах в Европарламент.