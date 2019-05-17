Климович, Смешко, Евдокимов - нардеп-комбат призвал Зеленского назначать специалистов в силовой блок

Народный депутат Артем Витко назвал имена известного следователя Галины Климович, экс-главы СБУ Игоря Смешко и генерал-полковника Владимира Евдокимова в качестве претендентов для Владимира Зеленского при назначениях в силовой блок.

С таким заявлением депутат выступил в Верховной Раде, передает "День".

"На днях истекает 5 лет с момента создания добровольческого батальона Луганск 1. Мне, военному в четвертом поколении, выпала ответственность возглавить этот добробат с первых дней. Под моим руководством с мая по ноябрь 2014 не погиб ни один, я подчеркиваю ни один солдат батальона, который я возглавлял. И для меня как для офицера было самое главное: профессионально выполнить боевую задачу и сохранить жизни солдат", - напомнил Витко.

Он отметил, что Украина имела десятки низкопрофессиональных решений, которые привели к гибели солдат, в качестве примера он привел сбивание Ил-76 в Луганском аэропорту. По словам комбата, такие решения отдавались отдельными генералами, и благодаря им, враг продолжал оккупировать нашу землю.

Витко обратился к новоизбранному Верховному главнокомандующему Вооруженных сил Украины Владимиру Зеленскому относительно будущих кадровых назначений.

"Уважаемый Владимир Александрович! Вы получили колоссальное доверие наших граждан, наибольшее за время независимости. Люди ожидают от Вас волевых, но одновременно мудрых государственных решений. Для меня, как офицера, важно, чтобы в условиях внешней агрессии и коррупции внутри страны, Вы как гарант Конституции опирались на профессионалов и людей чести. Эти фамилии сегодня на слуху. Галина Климович - легендарная следственная генеральной прокуратуры Украины, которая будучи принципиальной и неподкупной пережила ряд покушений на свою жизнь, но уголовные дела были расследованы, а преступники наказаны. Игорь Смешко - который на посту главы СБУ в 2004 году не допустил кровопролития во время Оранжевой революции. Владимир Евдокимов - который обезвредил десятки организованных преступных группировок по всей стране. Легенда уголовного розыска Украины… Эти люди доказали своей жизнью и служением украинскому народу принципиальность и профессионализм. Убежден, что именно на таких стоит сегодня положиться", - заявил Витко.

Уточним, что Галина Климович добровольно ушла в отставку после вступления в должность Генерального прокурора Украины Виктора Пшонки, Игорь Смешко - баллотировался в президенты Украины в 2019 году, заняв 6-е место с 6,04% голосов. В СМИ появлялась информация, что именно Смешко в команде Зеленского рассматривают в качестве кандидата на должность министра обороны. Владимир Евдокимов - генерал-полковник милиции, его считают одним из лучших специалистов в отечественной службе уголовного розыска.

До этого советник Владимира Зеленского Александр Данилюк заявлял: "Будет успешный президент Зеленский или нет - зависит от того, получится ли собрать команду профессионалов одного калибра с правильными ценностями, которые умеют превращать идеи в конкретные дела".