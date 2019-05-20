Ляшко первым упрекнул Зеленского за использование русского языка на инаугурации – эксперт

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко стал единственным из депутатов, кто упрекнул президента Владимира Зеленского в использовании русского языка в ходе инаугурационной речи.

Об этом сообщил политолог Владимир Цыбулько на своей странице в Facebook.

Он обратил внимание на реакцию парламентариев, когда новоизбранный президент начал говорить по-русски.

"Единственный, кто четко и жестко поставил Зеленского на место по украинскому языку, был Олег Ляшко. Уже из предыдущего политического опыта Ляшка было понятно, что именно он будет последовательным и жестким критиком Зеленского, но, когда сам Зеленский так раскрылся, Ляшко напомнил ему об украинском языке", - написал эксперт.

Политолог расшифровал, что именно означают слова Ляшко в сторону Зеленского.

"Олег Валерьевич сказал гораздо больше - он, публично напоминая об украинском языке, вспомнил Зеленскому о парламентско-президентской республике, и о первичности парламента в стране, об опасности узурпации власти... По сути - атака Ляшко на Зеленского для многих иностранных гостей – это напоминание о первичности парламента...", - отметил Цыбулько.

Эксперт предположил, что действия Ляшко могут стать толчком для других законодателей.

"Ляшко стал ледоколом, переступив условности, но этот пример увлекательный, и после смелого Ляшка мы увидим больше смелых и принципиальных выпадов в сторону Зеленского, уже со стороны фракций. Но запомним - Ляшко был первым!", - подытожил политолог.

Во время инаугурационной речи произошел инцидент с переходом Зеленского на русский язык, из-за чего лидер РПЛ Олег Ляшко сделал замечание новоизбранному президенту.