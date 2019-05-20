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В "Батькивщине" прокомментировали решение о роспуске Рады и назвали дату новых выборов

понедельник, 20 мая 2019, 13:05
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У президента Украины есть полное право распустить парламент, и для отдельных политических сил такое решение Владимира Зеленского не стало неожиданностью.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, передает пресс-служба политсилы.

По мнению нардепа, Петр Порошенко мог это сделать еще 2,5 года назад, но не сделал.

"Это решение все понимали, законных оснований не допустить роспуска Верховной Рады не было", - сказал он.

Нардеп отметил, что выход из несуществующей коалиции фракций накануне – "театр абсурда".

Политик уточнил, что если указ о роспуске будет подписан в понедельник, 20 мая, то парламентские выборы должны состояться 14 июля.

Также Сергей Соболев спрогнозировал первые шаги президента Зеленского.

"Первый шаг - достичь мира, посредством победы. Иначе - невозможно. Далее - вопрос реальной борьбы с коррупцией, вопрос возврата украинцев на родную землю", - отметил он.

При этом представитель "Батькивщины" уточнил, что ключевой вопрос – принятие закона о выборах, остается открытым.

"Если действительно новоизбранный президент заинтересован в том, чтобы старая коррумпированная мажоритарная система умерла с этим парламентом, я думаю он сделает все возможное. И у нас есть время, чтобы принять и новый Избирательный кодекс, и новое законодательство на эти выборы. У меня есть надежда, что страна войдет в внеочередные выборы с новой избирательной системой, пропорциональной, с открытыми списками. Мы сделаем все возможное, чтобы это сделать", - сказал политик.

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