Тимошенко призвала сменить избирательный закон и ключевых чиновников до роспуска Рады

Для роспуска Верховной Рады есть все правовые основания, но перед этим депутаты обязаны изменить избирательное законодательство, назначить новых силовиков и руководство Национального банка.

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, комментируя результаты встречи президента Владимира Зеленского с руководителями парламентских фракций.

"Легитимность новых силовиков, новая система выборов, новая система управления НБУ, снятие неприкосновенности, решение социальных вопросов, в частности тарифов - это можно и нужно сделать до роспуска парламента. И тогда могут быть объявлены досрочные парламентские выборы условно 28 июля, а не 21", - сказала она.

Политик убеждена, что откладывание выборов на небольшой срок позволит начать коренные изменения в стране немедленно.

Юлия Тимошенко призвала нового президента инициировать внеочередную сессию парламента и предложить повестку дня с реформой избирательного законодательства, отменой мажоритарной составляющей, усилением ответственности депутатов, назначением нового руководства Генпрокуратуры, СБУ, Национального банка, министерств обороны и иностранных дел.

Глава партии пояснила, что если сейчас легитимно не назначить силовиков, останется большой риск, что "коррумпированное окружение Порошенко пойдет в парламент, получит неприкосновенность и продолжит влиять на политику".

Новых руководителей силовых ведомств надо назначить еще до роспуска парламента, пояснила лидер "Батькивщины", чтобы уволенные не могли обратиться в суд и, ссылаясь на статьи 85 и 90 Конституции, восстановиться в должности.

"Мы предложили президенту сменить силовиков - генпрокурора, председателя СБУ, министра обороны, иностранных дел. Это его прямые полномочия", - сказала Тимошенко.

Также президент имеет право поставить вопрос о смене главы НБУ, ведь, по ее мнению, политика регулятора за 5 лет "довела страну до крайнего уровня инфляции, необоснованного падения национальной валюты, удерживания недопустимых ставок по кредитам для бизнеса и экономики и т.д.".

"Без изменения политики Нацбанка невозможны изменения, которых ожидают украинцы", - подытожила Юлия Тимошенко.