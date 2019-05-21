Зеленский запускает систему народовластия, которая создает политический кризис – эксперт

Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи в день инаугурации провозгласил несколько тезисов, указывающих на переход политической системы в Украине к рисковому народовластию.

Об этом написал у себя на странице в Facebook политический обозреватель Евгений Быстрицкий.

При этом он отметил положительные моменты из речи избранного президента.

"Прекрасно сказано обо всем желаемом необходимом: примирение на Донбассе, возвращение пленных, не сдача территорий, шокирующие тарифы, унижающие зарплаты и пенсии, ужасные дороги до сих пор плохую медицину, настоящее обеспечение армии", - отметил эксперт.

Также Быстрицкий призвал акцентировать внимание на общую суть негативных тезисов Зеленского относительно всех веток предыдущей власти, по его мнению, эти слова звучали для электората и отражают план действий президента согласно "воле народа".

"Не будем уже так разборчивы относительно этики слов обо всем плохом – опозоренном коррупцией президенте, правительстве как главной проблеме и негодном депутатском корпусе, достойном только немедленного роспуска. Это популярно. Это воспринимается мощным большинством. Это не просто популизм. Здесь объявлена власть. Народовластие", - уточнил он.

По его мнению, Зеленский справедливо опирается на доверие народа к нему, провозглашая тезисы о "прямой демократии".

"Мы должны верить в честное непонимание этого факта всенародным артистом и его еще неясным окружением. В искренность их веры в национальное управление через прямую демократию через мобилку и интернет. Ценность прямого управления превышает для них ценность, авторитет и легитимность избранных для демократического представительства ... Поэтому это совсем не хамство - пренебрежительность властных слов об отставке и роспуске, направленных в правительство и депутатов, как это оценили критики нового гаранта. Это другая система ценностей, с которой нам еще предусмотрено беспристрастно разбираться", - отмечает эксперт.

Он рассказал также и о "забытых" моментах в инаугурационной речи президента Зеленского, которые порождают сомнения в действии "системы народовластия" нового руководства.

"Вовсе не затронуты один из ключевых вопросов осуществления власти, от чего напрямую зависит решение большого количества всего желаемого. Это - вопрос деолигархизации и отношений с еще олигархами… Противоречивая идея народовластия творит перманентный политический кризис, не оглядываясь на возможные последствия", - подчеркнул эксперт.