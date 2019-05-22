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Когда официально опубликуют указ Зеленского о роспуске Рады: названа дата

среда, 22 мая 2019, 22:49
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Стало известно, когда появится официальная публикация указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, который был инициирован главой государства в понедельник, 20 мая, во время церемонии инаугурации.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Так, один из представителей команды Зеленского спрогнозировал, что указ о роспуске Верховной Рады будет опубликован в четверг, 23 мая. По этой причине, времени для созыва внеочередного заседания Рады и внесения изменений в избирательное законодательство уже не останется.

"А это значит, выборы летом пройдут по старой системе", - отметил он.

Подробнее о том, почему депутаты жестко ответили на законодательные инициативы Зеленского, читайте в материале "Апострофа": Коломойский тоже против: почему Зеленский потерпел поражение в стенах Верховной Рады.

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