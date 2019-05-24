RU   UA   EN  

пятница, 24 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

24 мая

12:06
Игривая Тина Кароль в одном лишь белье похвасталась точеной фигурой
11:55
Динамо - Шахтер - 0-0 онлайн видео трансляция битвы за золото
11:50
Коммунисты готовятся к съезду в Киеве: названа дата и интересные детали
11:35
Тимошенко представила Зеленскому план по снижению тарифов
11:30
В Украине прошли испытания мощного высокоточного оружия: опубликованы фото и видео
11:29
100 тыс. евро: самая богатая певица Украины рассказала о дорогом подарке мужа
11:25
Капитуляция или смерть: назван единственный формат мира с Россией, который есть у Банковой
11:24
В Киеве случилось серьезное огненное ЧП с бусом: видео, сделанные в первые минуты
10:58
В Ровно произошел масштабный блэкаут: фото
10:53
​Повлиял опыт войны с Россией: Украина может получить крупный военный заказ
10:50
Где смотреть онлайн Барселона - Валенсия: расписание трансляций
10:43
В сети появился первый трейлер нового "Терминатора"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тимошенко представила Зеленскому план по снижению тарифов

пятница, 24 мая 2019, 11:35
переглянути новину українською

Юлия Тимошенко передала Владимиру Зеленскому, разработанный ее командой пакет указов и законов по снижению тарифов для населения.

Об этом лидер "Батькивщины" сообщила в эфире программы "Право на власть" на 1+1.

"Мы имеем возможность поправить ситуацию за несколько дней", - подчеркнула она.

Так, план действий содержит наработанный проект указа о ведении вето, по сути, приостановления двух постановлений правительства Владимир Гройсман по повышению цен на газ.

"Если эти два постановления останавливаются, мы автоматически возвращаемся к цене 4,5 грн за кубометр", - убеждена политик.

Кроме того, среди указов - назначение двух человек в НКРЭКУ, которая устанавливает тарифы.

"У президента есть полномочия формировать НКРЭКУ. Там сейчас есть две вакансии, они дают право влиять главе государства на процесс справедливого установления тарифов. И здесь есть проекты указа о назначении тех людей, которых президент захочет видеть в этой системе", - пояснила она.

Третий важный документ - проект закона, который уже зарегистрирован в парламенте, прошел комитет и включен в повестку дня. Он касается передачи газа украинской добычи для потребления бюджетной сферы и на нужды населения, как это было до 2014 года.

Как отметила Юлия Тимошенко, она передает все эти наработки своей команды президенту, где "посчитана каждая цифра, чтобы не нанести ущерб доходам бюджета".

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Инаугурация Зеленского: видео и хроника событий

Украинцы должны быть привлечены к внесению изменений в Конституцию

Конституционные реформы: так ли все инклюзивный и законно

Президент-парламент-народ: как проводить реформу конституции в стране

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: