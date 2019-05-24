Тимошенко представила Зеленскому план по снижению тарифов

Юлия Тимошенко передала Владимиру Зеленскому, разработанный ее командой пакет указов и законов по снижению тарифов для населения.

Об этом лидер "Батькивщины" сообщила в эфире программы "Право на власть" на 1+1.

"Мы имеем возможность поправить ситуацию за несколько дней", - подчеркнула она.

Так, план действий содержит наработанный проект указа о ведении вето, по сути, приостановления двух постановлений правительства Владимир Гройсман по повышению цен на газ.

"Если эти два постановления останавливаются, мы автоматически возвращаемся к цене 4,5 грн за кубометр", - убеждена политик.

Кроме того, среди указов - назначение двух человек в НКРЭКУ, которая устанавливает тарифы.

"У президента есть полномочия формировать НКРЭКУ. Там сейчас есть две вакансии, они дают право влиять главе государства на процесс справедливого установления тарифов. И здесь есть проекты указа о назначении тех людей, которых президент захочет видеть в этой системе", - пояснила она.

Третий важный документ - проект закона, который уже зарегистрирован в парламенте, прошел комитет и включен в повестку дня. Он касается передачи газа украинской добычи для потребления бюджетной сферы и на нужды населения, как это было до 2014 года.

Как отметила Юлия Тимошенко, она передает все эти наработки своей команды президенту, где "посчитана каждая цифра, чтобы не нанести ущерб доходам бюджета".