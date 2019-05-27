Отдел "К" СБУ - одна из самых эффективных структур по борьбе с коррупцией - эксперт

Требования западных экспертов к президенту Зеленскому по усилению борьбы с коррупцией и ликвидации соответствующих спецподразделений СБУ являются взаимоисключающими, поскольку именно отдел "К" в СБУ борется с коррупцией в стране эффективнее остальных структур.

Об этом сообщил эксперт по вопросам национальной безопасности Ярослав Антоняк.

Он напомнил, что президент уже назначил первого заместителя главы СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией Ивана Баканова.

"Не успел зайти в кабинет новый первый заместитель председателя СБУ Иван Баканов, как "реформаторы" в очередной раз подняли вопрос о необходимости проведения в спецслужбе реформы, которая лишила бы ее выполнения "несвойственных" функций. Причиной активизации стало заявление замглавы представительства ЕС в Украине Анники Вайдеманн, которая высказала мнение о том, что Служба безопасности Украины должна быть лишена нынешних функций в сфере "экономической и организованной преступности", добавив, что "обычно это несвойственные функции для служб безопасности", - отметил эксперт.

Именно ГУ БКОП СБУ (отдел "К") безуспешно пытались ликвидировать в течение последних 5 лет все "реформаторы". Вместе с тем, результаты работы спецподразделения СБУ по борьбе с коррупцией говорят о том, что оно чрезвычайно эффективно, а Главное управление по борьбе с коррупцией и оргпреступностью является одной из самых сильных структур украинской спецслужбы, заявил Антоняк.

"Все эти попытки потерпели крах, в том числе, благодаря эффективной работе спецподразделения СБУ под руководством генерал-полковника Павла Демчины, который ушел в отставку. Высокие результаты работы Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью за последние 4 года отметили эксперты не только в Украине, но и за рубежом, в частности, среди иностранных спецслужб и в Европарламенте", - подчеркнул он.

По мнению Антоняка, президент Зеленский, очевидно, проведя предварительные консультации со специалистами, для демонстрации прогресса и достижения результатов в борьбе с коррупцией, принял верное решение, назначив на должность первого зампредседателя СБ Украины - начальника ГУ БКОП близкого ему Ивана Баканова. И сразу получил неприятный сигнал от желающих реформировать СБУ, которые настаивают на ликвидации мощного инструмента борьбы с коррупцией и оргпреступностью, который есть в руках президента.

"Президенту Зеленскому следует обратить внимание, что не только украинские "грантоеды", но и европейские консультанты лукавят, говоря, что борьба с коррупцией и оргпреступностью - это неприсущая функция для спецслужб западных стран. Отдельные спецслужбы западных стран не только выявляют коррупционные преступления и ведут борьбу с организованными преступными группами, но и проводят следствие по таким делам", - заявил он.

По мнению Антоняка, критически необходимо сохранить подготовленный кадровый состав и оперативное ядро спецподразделений по борьбе с коррупцией СБУ.

"Нет сомнений, что команде президента придется поработать с реформой национальной спецслужбы для ее усиления. Однако делать это должны не "консультанты" и "антикоррупционеры" без профильного образования и опыта работы, которые возомнили себя специалистами в чувствительной теме деятельности спецслужб, а совсем другие люди и на других принципах", - заявил эксперт.