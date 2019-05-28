Шансы отставки Кабмина и выборы в Европарламент: обзор политических событий от экспертов

Эксперты Международного центра перспективных исследований представили очередной обзор политических событий в Украине и мире по состоянию на 28 мая.

Соответствующее видео было выложено на странице Центра в Facebook.

Так, эксперт рассказал о ситуации в парламенте, где депутаты продолжают проваливать законодательные инициативы. По его мнению, в данный момент фракции и комитеты должны приступить к рассмотрению избирательной реформы и правок в соответствующий законопроект.

В свете изложенных фактов, эксперт считает, что шансы на отставку Кабинета министров или отдельных его членов остаются крайне низкими.

Также по словам представителей МЦПИ попытки оспорить указы президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады в суде с большой вероятностью будут провалены – суд просто не успеет принять решение до внеочередных выборов. При этом иск в Конституционный суд отдельных политических сил относительно антиконституционности указа о роспуске Рады, по мнению обозревателей, имеет шанс сорвать внеочередные выборы.

Экспертами Центра был представлен обзор и на выборы в Европейский парламент. Так, по словам аналитика, поддержка евроскептиков на уровне 25% может говорить о том, что Евросоюзу вскоре придется сконцентрировать свое внимание на внутренних проблемах, а роль Украины в публичном поле ЕС будет снижаться.