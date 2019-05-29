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Экс-охранник Коломойского получил лакомую должность от Зеленского

среда, 29 мая 2019, 22:23
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем начальника управления государственной охраны Украины Алексея Оцерклевича, Максима Донца.

Об этом говорится в указе, который размещен на сайте президента.

"Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника Управления - начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины", - сказано в документе.

Известно, что Андрей Донец является бывшим охранником олигарха Игоря Коломойского. После того, как Зеленский объявил о намерении баллотироваться в президенты, Донец стал его постоянным сопровождающим.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о назначении нового секретаря СНБО.

Также стало известно, что Зеленский планирует назначить в Луганскую ОГА чиновников времен Януковича. Так, губернатором Луганской области может стать Максим Говоруха, который в период с 2005 по 2010 год работал прокурором Лисичанска.

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