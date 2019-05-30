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Человек-гибрид: появилась мощная фотожаба на Зеленского и Коломойского

четверг, 30 мая 2019, 09:23
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В сети показали новую "горячую" карикатуру на президента Украины Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского, которого с ним связывают.

Карикатуру опубликовал Денис Давыдов в Facebook.

На карикатуре олигарх Игорь Коломойский изображен с лицом нынешнего президента.

"А похожи как - 3 в одном!!!!", "Абрамович?)))", "А Беня такой молодой!" – шутят в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась забавная карикатура на Саакашвили и Зеленского, автором которой является известный российский художник Сергей Елкин.

Также ранее появилась яркая карикатура на Зеленского и Коломойского.

Кроме того, в связи с возвращением бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Украину, в сети вспомнили пародию уже нынешнего президента Владимира Зеленского на экс-президента Грузии.

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