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Переговоры о мире "с чистого листа" возможны после выполнения Будапештского меморандума - Тимошенко

четверг, 30 мая 2019, 12:49
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Процесс возвращения мира в Украине можно начать "с чистого листа", но ни в коем случае не путем капитуляции.

Об этом Юлия Тимошенко заявила в кулуарах парламента, отвечая на вопросы журналистов, передает пресс-служба "Батькивщины".

"Минский процесс не привел к миру. Мы предлагали начать процесс возвращения мира в Украину с "чистого листа", начав с выполнения Будапештского меморандума. Если не подходит эта формула, надо найти другие пути, которые вернут в Украину мир и вернут целостность нашей территории. Но категорически не путем капитуляции", - констатировала лидер "Батькивщины".

Прежде всего, подчеркнула Юлия Тимошенко, надо немедленно добиться обмена военнопленными и политзаключенными в формате "всех на всех".

"Надо немедленно вернуться к переговорам, которые могут принести мир Украина и больше не допустят, чтобы гибли наши люди, дети, чтобы были миллионы беженцев. Мы за то, чтобы переговоры были эффективными и без сдачи позиций Украины", - подытожила Юлия Тимошенко.

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