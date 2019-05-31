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Народ не позволит: Парубий оценил шансы на отмену декоммунизации и языкового закона

пятница, 31 мая 2019, 14:00
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Народ Украины не позволит отменить законы о декоммунизации, о статусе украинского языка как государственного, а также закон о украиноязычных квотах в теле- и радиоэфире.

Об этом во время заседания парламента заявил председатель Верховной Рады, представитель "Народного фронта" Андрей Парубий, передает пресс-служба политсилы.

"Хочу отметить, что нам необходимо находить больше моментов для сотрудничества, потому что страна переживает тяжелые времена. В стране кризис, связанный с действиями президента Зеленского, и это подтвердило вчерашнее обнародование стенограммы консультаций главы государства с представителями парламента. Более того, мы вчера услышали заявления членов команды президента, которые говорят о необходимости отмены закона о государственном языке, о квотах на украиноязычный контент и закон о декоммунизации. К сожалению, сегодня для них это становится привычной политикой", - заявил председатель Верховной Рады.

Также спикер парламента выразил убеждение, что украинский народ благодаря своему единству сможет предотвратить попытки реванша пророссийских сил и предотвратить отмену достижений последних лет.

"Я хочу сказать от имени Верховной Рады и правительства: украинский народ этого вам не позволит. Мы не позволим отменить ни закон о языке, ни квоты, ни декоммунизацию. Украинский народ десятилетиями шел к этому. Многие сыновья и дочери положили за это свои жизни. Поэтому нам надо объединяться перед вызовами, стоящими перед Украиной. надо стоять бок о бок, и я уверен, что реванш не пройдет", - подытожил Андрей Парубий.

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