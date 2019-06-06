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Зов души, образ жизни и характер: Тимошенко поздравила журналистов с профессиональным праздником

четверг, 06 июня 2019, 10:25
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Профессия журналиста сегодня - это труд людей, которые умеют работать с информацией, критически мыслить, влиять на глобальные процессы через высказывание собственной точки зрения, и именно эти качества делают настоящего журналиста большой ценностью современного общества.

Об этом Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook, поздравляя журналистов с профессиональным праздником.

Как отметила лидер "Батькивщины", в условиях мгновенного доступа массового доступа к информации, профессия журналиста изменилась. Ранее инструментами журналиста были перо, печатная машинка, диктофон, камера, а теперь - соцсети, пояснила она.

"Раньше, чтобы получить профессию журналиста, надо было много читать, писать хорошие произведения в школе, отправлять статьи в газеты и журналы, сдавать тяжелые экзамены в университете, пять лет учиться, приобретать опыт, стажироваться. Сегодня, чтобы называть себя журналистом, стоит завести аккаунт в ФБ и написать все, что ты думаешь о перспективах решения сирийского конфликта, актуальность глютеновой аллергии в мире или шансы партии "Вулик і глечик" на выборах в районный совет", - отметила она.

По мнению Юлии Тимошенко, хорошо, что все мы сегодня немного журналисты, блоггеры, корреспонденты, эксперты и репортеры, ведь "это вызывает чувство сопричастности к истории и делает человека более ответственным перед обществом, хотя бы теоретически".

"И несмотря на все, в журналисты до сих пор идут большие, искренние и благородные сердца и души. На правде даже на не заработаешь, а скорее - наоборот. Журналистика и сегодня - это, прежде всего, зов души, образ жизни и характер! Спасибо всем причастным! Благодарю за вашу работу", - подытожила лидер "Батькивщины".

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