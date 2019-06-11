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Эксперт пояснил причину "саботажа" в Раде проектов президента Зеленского

вторник, 11 июня 2019, 14:26
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Верховная Рада саботирует инициативы президента Владимира Зеленского из-за его нежелания идти на договоренности с действующими политическими силами.

Об этом политический эксперт и общественный деятель Арсений Пушкаренко заявил в эфире NewsOne.

"Общество хотело перезапуска парламента и обновления - Зеленский не стал договариваться с кем-то или торговаться. Ющенко такую возможность имел в 2006 году, но пошел на "договорняки" с Симоненко, Морозом и закончил так, как закончил. Зеленский пытается оправдывать то доверие, которую ему предоставили. А это 73 процента украинцев", - акцентировал Пушкаренко.

Он привел пример с представлениями об отставке от действующих министров и руководителей силовых ведомств, которые не были поддержаны парламентом.

"Зеленский встречался с Грицаком, Полтораком, Климкиным. Все они написали сами заявления на отставку. И то, что Рада не поддержала их представления, означает фактический саботаж и права президента сменить министров и председателя Службы безопасности, и желание самих чиновников. Верховная Рада очевидно, назло Зеленскому, показывает свое лицо - это не государственная позиция, а просто политика, цинизм и саботаж. Президент при этом идет на принципиальную позицию - никаких договорняков. Он внес представление, а уже дело депутатов - голосовать или нет. Он это делает открыто, без кулуарщины, что вызывает уважение", - считает Пушкаренко.

Эксперт видит выход только в обновлении состава Верховной Рады, то есть перевыборах.

"Если президент получит большинство или большое количество мандатов, те волевые решения, которых от него ждут, он сможет принимать через Верховную Раду", - сказал он.

Пушкаренко утверждает, что Рада уже получила оценку от общества, и есть серьезный запрос на обновление парламента.

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