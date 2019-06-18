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Руководитель фракции "Народный фронт" зарегистрировал проект о защите прав трудовых мигрантов

вторник, 18 июня 2019, 14:46
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Руководитель фракции "Народный фронт", депутат-мажоритарщик от 204-го избирательного округа Максим Бурбак зарегистрировал законопроект о защите интересов украинских трудовых мигрантов за рубежом.

Об этом он объявил во время согласительного совета, передает пресс-служба политсилы.

"Зарегистрировал законопроект о защите трудовых мигрантов. Это важнейший проект, разработанный по просьбе наших соотечественников, работающих за рубежом", - отметил автор законопроекта.

Законопроект вносит четкие конкретные изменения в рамочного Закона "О внешней трудовой миграции" (относительно задач органов власти; по пенсионному обеспечению и налогообложения), а также в Закон "Об образовании". В проекте четко выписаны обязанности государства по практике защиты украинских мигрантов. Прежде всего речь идет о школах, созданных украинскими общинами в Испании, Италии, Португалии, в других странах.

"Мы четко выписываем обязанности государства по практической защите украинских трудовых мигрантов. Права иностранцев в Украине местами защищены лучше, чем права украинцев на заработках. Мы должны защитить их", - подчеркнул Бурбак.

Целью законопроекта является совершенствование защиты прав внешних трудовых мигрантов, в частности, полномочий и ответственности органов власти, конкретных обязанностей государства по защите мигрантов.

Конституция и законодательство теоретически гарантируют украинцам определенные права независимо от места проживания. Однако, за рубежом реализация этих прав гражданами существенно затруднена - в первую очередь из-за пробелов в законодательстве.

Перед написанием законопроекта Максим Бурбак провел ряд встреч с общинами украинских трудовых мигрантов в Испании, Италии и США. По результатам встреч вместе с экспертами были сформулированы первоочередные законодательные новации.

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