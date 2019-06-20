Набил бы морду: Насалик прокомментировал скандал с экс-главой "Укргазвыдобування"

Срыв планов по повышению добычи газа в правительстве связывают с отсутствием отраслевых профессионалов, а министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик признается, что "набил бы морду" руководителю "Укргазвыдобування" Олегу Прохоренко.

Об этом говорится в материале издания "Главком".

Он подтвердил журналистам, что у Прохоренко нет профильного образования, только общее высшее, а на работу его взяли из-за знания английского языка. По словам Насалика, "Укргазвыдобування" просто утилизировало 40 млрд гривен.

"Все запасы передавались в государственную компанию " Укргазвыдобування", которая с 2016 и до 2020 года должна была нарастить добычу газа с 14,5 млрд кубометров до 20 млрд (согласно Стратегии 20/20). Но они просто утилизировали около 40 млрд грн, не получив никакого результата", - говорит он.

Министр подчеркивает, что даже в случае частичной реализации стратегии по добыче, собственного газа Украине бы хватило. По его данным, объем защищенных балансовых запасов в Украине - 1 трлн куб м газа, а добыча - только 1,8% от этих запасов.

"Если бы Украина дошла хотя бы до среднего показателя в 6%, то это означает, что мы должны добывать более 60 млрд кубометров газа в год", - отметил министр.

Ранее руководитель " Укргазвыдобування" Олег Прохоренко заявил, что оставляет свой пост.

"40 млрд грн он утилизировал, миллион зарплаты получил, а потом написал заявление и ушел. Я думаю, что этим должны заняться правоохранительные органы", - прокомментировал ситуацию министр энергетики.