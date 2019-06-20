RU  UA  EN

четверг, 20 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

20 июня

11:46
Прокуратура сделала заявление по живодерке, убившей под Киевом десятки животных: фото
11:43
Яценюк призвал инициировать заседание Совбеза ООН по делу сбитого МН-17
11:39
​Польша сделала заманчивое предложение по украинской ГТС
11:33
Порошенко в тоннеле любви трогательно обратился к супруге: фото
11:32
Путин общается с россиянами: онлайн-трансляция "прямой линии" президента РФ
11:29
​Профессор-антимайдановец: разгорелся скандал вокруг одиозного экс-соратника Януковича
11:15
Руки прочь от Таруты: бойцы полка "Азов" вступились за нардепа после скандала в соцсетях
11:15
В Молдове обрушилась жилая многоэтажка: опубликовано видео момента ЧП
11:04
Cbonds Awards CIS подтвердила статус ICU как лучшего инвестиционного банка Украины
10:56
В Северной Ирландии начали съемки приквела "Игры престолов": что о нем известно
10:53
Набил бы морду: Насалик прокомментировал скандал с экс-главой "Укргазвыдобування"
10:29
​Убийство девочки под Одессой: появилось видео допроса подозреваемого и реакция местных жителей
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Набил бы морду: Насалик прокомментировал скандал с экс-главой "Укргазвыдобування"

четверг, 20 июня 2019, 10:53
переглянути новину українською

Срыв планов по повышению добычи газа в правительстве связывают с отсутствием отраслевых профессионалов, а министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик признается, что "набил бы морду" руководителю "Укргазвыдобування" Олегу Прохоренко.

Об этом говорится в материале издания "Главком".

Он подтвердил журналистам, что у Прохоренко нет профильного образования, только общее высшее, а на работу его взяли из-за знания английского языка. По словам Насалика, "Укргазвыдобування" просто утилизировало 40 млрд гривен.

"Все запасы передавались в государственную компанию " Укргазвыдобування", которая с 2016 и до 2020 года должна была нарастить добычу газа с 14,5 млрд кубометров до 20 млрд (согласно Стратегии 20/20). Но они просто утилизировали около 40 млрд грн, не получив никакого результата", - говорит он.

Министр подчеркивает, что даже в случае частичной реализации стратегии по добыче, собственного газа Украине бы хватило. По его данным, объем защищенных балансовых запасов в Украине - 1 трлн куб м газа, а добыча - только 1,8% от этих запасов.

"Если бы Украина дошла хотя бы до среднего показателя в 6%, то это означает, что мы должны добывать более 60 млрд кубометров газа в год", - отметил министр.

Ранее руководитель " Укргазвыдобування" Олег Прохоренко заявил, что оставляет свой пост.
"40 млрд грн он утилизировал, миллион зарплаты получил, а потом написал заявление и ушел. Я думаю, что этим должны заняться правоохранительные органы", - прокомментировал ситуацию министр энергетики.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Инаугурация Зеленского: видео и хроника событий

Украинцы должны быть привлечены к внесению изменений в Конституцию

Конституционные реформы: так ли все инклюзивный и законно

Президент-парламент-народ: как проводить реформу конституции в стране

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: