Зеленский отменил десятки указов, мешавших бизнесу в Украине: список

Президент Украины Владимир Зеленский отменил ряд указов, которые влияют на экономику страны и упрощают ведение бизнеса в ней.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на его слова во время встречи с предпринимателями.

"Наша команда в Администрации президента не теряет времени. Мы провели полную инвентаризацию указов президента. Это указы, которые вмешиваются в экономику, и сегодня они отменены. Это все уже история", - подчеркнул Зеленский.

Как уточнила его прес-секретарь Юлия Мендель, речь идет о 61 указе.

"Отменен минимальный размер оплаты услуг нотариусов. Теперь нотариусам можно будет платить меньше 1% от стоимости недвижимости. Рынок нотариальных услуг является очень конкурентным, а наличие такого "бонуса" его искажало и приводило к возникновению "серого" рынка, когда какая-то часть платежа возвращается клиенту "под столом", - отметила она.

Также Мендель заверила, что теперь стоимость оформления операций с недвижимостью снизится. По ее словам, с сегодняшнего дня отменен штраф в пятикратном размере неоприходованной суммы за нарушение кассовой дисциплины.

В это же время на сайте главы государства уже опубликован указ о потере силы 61 указа президента, которые касаются регулирования деятельности в сфере экономики:

Указ Президента Украины от 19 декабря 1991 года № 9 "О временных неотложных мерах по усилению борьбы со спекуляцией и незаконной торговой деятельностью"; Указ Президента Украины от 18 июня 1993 года № 219 "О порядке выполнения Государственного бюджета Украины"; Указ Президента Украины от 16 октября 1993 года № 464 "Об обеспечении формирования государственных продовольственных и фуражных ресурсов"; Указ Президента Украины от 2 ноября 1993 года № 504 "Об уплате государственной пошлины за вексельные бланки"; Указ Президента Украины от 11 декабря 1993 года № 577 "Вопросы обеспечения государственных ресурсов сахара"; Указ Президента Украины от 7 апреля 1994 года № 141 "О Государственных товарных облигациях материальных ресурсов Украины"; Указ Президента Украины от 29 апреля 1994 года № 196 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 2 ноября 1993 года № 504"; Указ Президента Украины от 5 мая 1994 года № 213 "О мерах по либерализации экспортной политики в Украине"; Указ Президента Украины от 22 августа 1994 года № 457 "О совершенствовании валютного регулирования"; Указ Президента Украины от 7 сентября 1994 года № 502 "О мерах по упорядочению цен на отдельные периодические издания"; Указ Президента Украины от 14 сентября 1994 года № 530 "О выпуске и обращении векселей для покрытия взаимной задолженности субъектов предпринимательской деятельности Украины"; Указ Президента Украины от 18 ноября 1994 года № 685 "О дополнительных мерах по государственной поддержке периодических изданий"; Указ Президента Украины от 26 ноября 1994 года № 699 "О мерах по обеспечению прав граждан на использование приватизационных имущественных сертификатов"; Указ Президента Украины от 21 декабря 1994 года № 785 "Об установлении рентной платы за нефть и природный газ, добываемые в Украине"; Указ Президента Украины от 22 декабря 1994 года № 797 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 16 октября 1993 года № 464"; Указ Президента Украины от 22 декабря 1994 года № 798 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 2 ноября 1993 года № 504"; Указ Президента Украины от 28 декабря 1994 года № 812 "О некоторых мерах по поддержке предприятий, учреждений, организаций в условиях либерализации цен"; Указ Президента Украины от 30 декабря 1994 года № 834 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 26 ноября 1994 года № 699"; Указ Президента Украины от 17 января 1995 года № 54 "О приостановлении действия абзаца третьего статьи 2 Указа Президента Украины от 28 декабря 1994 года № 812"; Указ Президента Украины от 18 января 1995 года № 63 "О мерах по реформированию аграрных отношений"; Указ Президента Украины от 9 марта 1995 года № 198 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 21 декабря 1994 года № 785"; Статьи 2-5 Указа Президента Украины от 4 апреля 1995 года № 282 "О структурной перестройке в электроэнергетическом комплексе Украины"; Указ Президента Украины от 1 мая 1995 года № 343 "О мерах по укреплению финансовой дисциплины при выполнении Государственного бюджета Украины"; Указ Президента Украины от 12 июня 1995 года № 436 "О применении штрафных санкций за нарушение норм по регулированию обращения наличности"; Указ Президента Украины от 19 июня 1995 года № 459 "Об обеспечении управления имуществом, находящимся в общегосударственной собственности, в процессе его приватизации"; Указ Президента Украины от 30 июня 1995 года № 497 "О Северокрымской экспериментальной экономической зоне "Сиваш"; Указ Президента Украины от 30 июня 1995 года № 500 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 31 мая 1995 года № 405"; Указ Президента Украины от 11 июля 1995 года № 603 "О государственном регулировании отношений в сфере торговли"; Указ Президента Украины от 12 июля 1995 года № 609 "О марках акцизного сбора на алкогольные напитки и табачные изделия"; Указ Президента Украины от 26 июля 1995 года № 658 "О расширении сферы обращения векселей"; Указ Президента Украины от 3 августа 1995 года № 711 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 22 августа 1994 года № 457"; Указ Президента Украины от 13 сентября 1995 года № 839 "Об инвестировании имущественных ценностей резидентами за пределами Украины"; Указ Президента Украины от 18 сентября 1995 года № 849 "О введении марок акцизного сбора на алкогольные напитки и табачные изделия"; Указ Президента Украины от 19 сентября 1995 года № 851 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 26 ноября 1994 года № 699"; Указ Президента Украины от 17 ноября 1995 № 1062 "О мерах по проведению эксперимента в Северокрымской экспериментальной экономической зоне "Сиваш"; Указ Президента Украины от 19 февраля 1996 года № 134 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 17 ноября 1995 № 1062"; Указ Президента Украины от 11 марта 1996 года № 173 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 12 июня 1995 года № 436"; Указ Президента Украины от 15 марта 1996 года № 192 "О дополнительных мерах по финансированию нужд национальной обороны, правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности государства"; Указ Президента Украины от 5 апреля 1996 года № 243 "О мерах по стабилизации финансового состояния предприятий"; Указ Президента Украины от 6 мая 1996 года № 310 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 28 декабря 1994 года № 812"; Указ Президента Украины 12 июня 1996 № 417 "О школьной форме для учащихся средних учебных заведений"; Указ Президента Украины от 11 июля 1996 года № 533 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 2 ноября 1993 года № 504"; Указ Президента Украины от 18 июля 1996 года № 576 "О мерах по реформированию инвестиционной политики в Украине"; Указ Президента Украины от 17 августа 1996 года № 709 "О внесении дополнения в Указ Президента Украины от 5 апреля 1996 №243"; Абзац третий статьи 1 Указа Президента Украины от 9 декабря 1996 года № 1178 "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых указов Президента Украины"; Указ Президента Украины от 16 апреля 1997 года № 332 "О государственной экономической поддержке отечественных печатных средств массовой информации"; Абзацы третий - пятый Указа Президента Украины от 23 мая 1997 года № 463 "О внесении изменений в некоторые указы Президента Украины"; Указ Президента Украины от 15 июля 1997 года № 646 "О внесении изменения в Указ Президента Украины от 12 июня 1995 года № 436"; Пункты "б" и "в" статьи 1 Указа Президента Украины от 3 сентября 1997 года № 949 "Об изменениях и признании утратившими силу некоторых указов Президента Украины"; Указ Президента Украины от 1 ноября 1997 года № 1228 "Вопросы применения Указа Президента Украины от 30 июня 1995 года № 497"; Указ Президента Украины от 10 июля 1998 года № 762 "Об упорядочении взимания платы за совершение нотариальных действий"; Абзац второй Указа Президента Украины от 10 августа 1998 года № 866 "О внесении изменений в некоторые указы Президента Украины"; Указ Президента Украины от 7 сентября 1998 года № 982 "О регулировании размера платы за пользование временно свободными остатками бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов"; Статью 4 Указа Президента Украины от 15 сентября 1998 года № 1019 "О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Украины"; Пункт 39 изменений, которые вносятся в акты Президента Украины, утвержденных Указом Президента Украины от 27 января 1999 года № 70 "Об изменениях и признании утратившими силу некоторых актов Президента Украины"; Указ Президента Украины от 11 мая 1999 года № 491 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 12 июня 1995 года № 436"; Указ Президента Украины от 26 июля 2000 года № 920 "О внесении изменения в Указ Президента Украины от 12 июня 1995 №436"; Статью 2 Указа Президента Украины от 31 июля 2000 года № 932 "О валютно-кредитном совете Кабинета Министров Украины"; Указ Президента Украины от 19 августа 2000 года № 994 "О Наблюдательном совете по контролю за проведением эксперимента в Северокрымской экспериментальной экономической зоне "Сиваш"; Указ Президента Украины от 2 сентября 2000 года № 1043 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 13 сентября 1995 года № 839"; Указ Президента Украины от 7 сентября 2001 года № 802 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 12 июня 1995 года № 436".

Как сообщал "Апостроф", президент Владимир Зеленский исключил из международной делегации в Гааге замминистра юстиции Сергея Петухова, даже несмотря на ряд его важных дипломатических заслуг, после того, как тот заявил, что глава Администрации президента Андрей Богдан подпадает под люстрацию.