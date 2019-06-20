RU  UA  EN

четверг, 20 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

20 июня

19:31
Опубликованы топ-22 лучших космических фото 2019 года
19:19
"Динамо" может купить основного игрока сборной Украины
19:01
ГБР подозревает служащих Минздрава в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах - Варченко
19:00
Дмитрий Комаров похвастался необычным сюрпризом от молодой красавицы-жены
18:58
Нас не устраивает: Путин нагло высказался по обвинению россиян в крушении MH17
18:46
Названы имена самых дорогих футболистов чемпионата Украины
18:46
Евросоюз наказал Россию за Крым: подробности
18:42
Тимошенко подписала меморандум о защите прав внутренних переселенцев
18:21
Футболист сборной России нецензурно выругался во время прямой линии Путина: видео
18:20
В Киеве заминировали все детсады: детей срочно эвакуировали
18:04
Зеленский отменил десятки указов, мешавших бизнесу в Украине: список
17:57
В Украине приняли важное решение, которое порадует школьников
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский отменил десятки указов, мешавших бизнесу в Украине: список

четверг, 20 июня 2019, 18:04
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский отменил ряд указов, которые влияют на экономику страны и упрощают ведение бизнеса в ней.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на его слова во время встречи с предпринимателями.

"Наша команда в Администрации президента не теряет времени. Мы провели полную инвентаризацию указов президента. Это указы, которые вмешиваются в экономику, и сегодня они отменены. Это все уже история", - подчеркнул Зеленский.

Как уточнила его прес-секретарь Юлия Мендель, речь идет о 61 указе.

"Отменен минимальный размер оплаты услуг нотариусов. Теперь нотариусам можно будет платить меньше 1% от стоимости недвижимости. Рынок нотариальных услуг является очень конкурентным, а наличие такого "бонуса" его искажало и приводило к возникновению "серого" рынка, когда какая-то часть платежа возвращается клиенту "под столом", - отметила она.

Также Мендель заверила, что теперь стоимость оформления операций с недвижимостью снизится. По ее словам, с сегодняшнего дня отменен штраф в пятикратном размере неоприходованной суммы за нарушение кассовой дисциплины.

В это же время на сайте главы государства уже опубликован указ о потере силы 61 указа президента, которые касаются регулирования деятельности в сфере экономики:

  1. Указ Президента Украины от 19 декабря 1991 года № 9 "О временных неотложных мерах по усилению борьбы со спекуляцией и незаконной торговой деятельностью";
  2. Указ Президента Украины от 18 июня 1993 года № 219 "О порядке выполнения Государственного бюджета Украины";
  3. Указ Президента Украины от 16 октября 1993 года № 464 "Об обеспечении формирования государственных продовольственных и фуражных ресурсов";
  4. Указ Президента Украины от 2 ноября 1993 года № 504 "Об уплате государственной пошлины за вексельные бланки";
  5. Указ Президента Украины от 11 декабря 1993 года № 577 "Вопросы обеспечения государственных ресурсов сахара";
  6. Указ Президента Украины от 7 апреля 1994 года № 141 "О Государственных товарных облигациях материальных ресурсов Украины";
  7. Указ Президента Украины от 29 апреля 1994 года № 196 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 2 ноября 1993 года № 504";
  8. Указ Президента Украины от 5 мая 1994 года № 213 "О мерах по либерализации экспортной политики в Украине";
  9. Указ Президента Украины от 22 августа 1994 года № 457 "О совершенствовании валютного регулирования";
  10. Указ Президента Украины от 7 сентября 1994 года № 502 "О мерах по упорядочению цен на отдельные периодические издания";
  11. Указ Президента Украины от 14 сентября 1994 года № 530 "О выпуске и обращении векселей для покрытия взаимной задолженности субъектов предпринимательской деятельности Украины";
  12. Указ Президента Украины от 18 ноября 1994 года № 685 "О дополнительных мерах по государственной поддержке периодических изданий";
  13. Указ Президента Украины от 26 ноября 1994 года № 699 "О мерах по обеспечению прав граждан на использование приватизационных имущественных сертификатов";
  14. Указ Президента Украины от 21 декабря 1994 года № 785 "Об установлении рентной платы за нефть и природный газ, добываемые в Украине";
  15. Указ Президента Украины от 22 декабря 1994 года № 797 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 16 октября 1993 года № 464";
  16. Указ Президента Украины от 22 декабря 1994 года № 798 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 2 ноября 1993 года № 504";
  17. Указ Президента Украины от 28 декабря 1994 года № 812 "О некоторых мерах по поддержке предприятий, учреждений, организаций в условиях либерализации цен";
  18. Указ Президента Украины от 30 декабря 1994 года № 834 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 26 ноября 1994 года № 699";
  19. Указ Президента Украины от 17 января 1995 года № 54 "О приостановлении действия абзаца третьего статьи 2 Указа Президента Украины от 28 декабря 1994 года № 812";
  20. Указ Президента Украины от 18 января 1995 года № 63 "О мерах по реформированию аграрных отношений";
  21. Указ Президента Украины от 9 марта 1995 года № 198 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 21 декабря 1994 года № 785";
  22. Статьи 2-5 Указа Президента Украины от 4 апреля 1995 года № 282 "О структурной перестройке в электроэнергетическом комплексе Украины";
  23. Указ Президента Украины от 1 мая 1995 года № 343 "О мерах по укреплению финансовой дисциплины при выполнении Государственного бюджета Украины";
  24. Указ Президента Украины от 12 июня 1995 года № 436 "О применении штрафных санкций за нарушение норм по регулированию обращения наличности";
  25. Указ Президента Украины от 19 июня 1995 года № 459 "Об обеспечении управления имуществом, находящимся в общегосударственной собственности, в процессе его приватизации";
  26. Указ Президента Украины от 30 июня 1995 года № 497 "О Северокрымской экспериментальной экономической зоне "Сиваш";
  27. Указ Президента Украины от 30 июня 1995 года № 500 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 31 мая 1995 года № 405";
  28. Указ Президента Украины от 11 июля 1995 года № 603 "О государственном регулировании отношений в сфере торговли";
  29. Указ Президента Украины от 12 июля 1995 года № 609 "О марках акцизного сбора на алкогольные напитки и табачные изделия";
  30. Указ Президента Украины от 26 июля 1995 года № 658 "О расширении сферы обращения векселей";
  31. Указ Президента Украины от 3 августа 1995 года № 711 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 22 августа 1994 года № 457";
  32. Указ Президента Украины от 13 сентября 1995 года № 839 "Об инвестировании имущественных ценностей резидентами за пределами Украины";
  33. Указ Президента Украины от 18 сентября 1995 года № 849 "О введении марок акцизного сбора на алкогольные напитки и табачные изделия";
  34. Указ Президента Украины от 19 сентября 1995 года № 851 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 26 ноября 1994 года № 699";
  35. Указ Президента Украины от 17 ноября 1995 № 1062 "О мерах по проведению эксперимента в Северокрымской экспериментальной экономической зоне "Сиваш";
  36. Указ Президента Украины от 19 февраля 1996 года № 134 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 17 ноября 1995 № 1062";
  37. Указ Президента Украины от 11 марта 1996 года № 173 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 12 июня 1995 года № 436";
  38. Указ Президента Украины от 15 марта 1996 года № 192 "О дополнительных мерах по финансированию нужд национальной обороны, правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности государства";
  39. Указ Президента Украины от 5 апреля 1996 года № 243 "О мерах по стабилизации финансового состояния предприятий";
  40. Указ Президента Украины от 6 мая 1996 года № 310 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 28 декабря 1994 года № 812";
  41. Указ Президента Украины 12 июня 1996 № 417 "О школьной форме для учащихся средних учебных заведений";
  42. Указ Президента Украины от 11 июля 1996 года № 533 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 2 ноября 1993 года № 504";
  43. Указ Президента Украины от 18 июля 1996 года № 576 "О мерах по реформированию инвестиционной политики в Украине";
  44. Указ Президента Украины от 17 августа 1996 года № 709 "О внесении дополнения в Указ Президента Украины от 5 апреля 1996 №243";
  45. Абзац третий статьи 1 Указа Президента Украины от 9 декабря 1996 года № 1178 "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых указов Президента Украины";
  46. Указ Президента Украины от 16 апреля 1997 года № 332 "О государственной экономической поддержке отечественных печатных средств массовой информации";
  47. Абзацы третий - пятый Указа Президента Украины от 23 мая 1997 года № 463 "О внесении изменений в некоторые указы Президента Украины";
  48. Указ Президента Украины от 15 июля 1997 года № 646 "О внесении изменения в Указ Президента Украины от 12 июня 1995 года № 436";
  49. Пункты "б" и "в" статьи 1 Указа Президента Украины от 3 сентября 1997 года № 949 "Об изменениях и признании утратившими силу некоторых указов Президента Украины";
  50. Указ Президента Украины от 1 ноября 1997 года № 1228 "Вопросы применения Указа Президента Украины от 30 июня 1995 года № 497";
  51. Указ Президента Украины от 10 июля 1998 года № 762 "Об упорядочении взимания платы за совершение нотариальных действий";
  52. Абзац второй Указа Президента Украины от 10 августа 1998 года № 866 "О внесении изменений в некоторые указы Президента Украины";
  53. Указ Президента Украины от 7 сентября 1998 года № 982 "О регулировании размера платы за пользование временно свободными остатками бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов";
  54. Статью 4 Указа Президента Украины от 15 сентября 1998 года № 1019 "О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Украины";
  55. Пункт 39 изменений, которые вносятся в акты Президента Украины, утвержденных Указом Президента Украины от 27 января 1999 года № 70 "Об изменениях и признании утратившими силу некоторых актов Президента Украины";
  56. Указ Президента Украины от 11 мая 1999 года № 491 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 12 июня 1995 года № 436";
  57. Указ Президента Украины от 26 июля 2000 года № 920 "О внесении изменения в Указ Президента Украины от 12 июня 1995 №436";
  58. Статью 2 Указа Президента Украины от 31 июля 2000 года № 932 "О валютно-кредитном совете Кабинета Министров Украины";
  59. Указ Президента Украины от 19 августа 2000 года № 994 "О Наблюдательном совете по контролю за проведением эксперимента в Северокрымской экспериментальной экономической зоне "Сиваш";
  60. Указ Президента Украины от 2 сентября 2000 года № 1043 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 13 сентября 1995 года № 839";
  61. Указ Президента Украины от 7 сентября 2001 года № 802 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 12 июня 1995 года № 436".

Как сообщал "Апостроф", президент Владимир Зеленский исключил из международной делегации в Гааге замминистра юстиции Сергея Петухова, даже несмотря на ряд его важных дипломатических заслуг, после того, как тот заявил, что глава Администрации президента Андрей Богдан подпадает под люстрацию.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Инаугурация Зеленского: видео и хроника событий

Украинцы должны быть привлечены к внесению изменений в Конституцию

Конституционные реформы: так ли все инклюзивный и законно

Президент-парламент-народ: как проводить реформу конституции в стране

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: