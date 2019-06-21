Нардеп Рады рассказал, как российские депутаты дискредитируют православие

Российские депутаты дискредитируют не только Межпарламентскую Ассамблею Православия, но и православие как таковое.

Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Украины от фракции "Народный фронт" Виктор Еленский, оставив МАП, которая проходила в Грузии.

Председателем Ассамблеи был избран представитель Коммунистической партии Государственной Думы Российской Федерации Сергей Гаврилов, который принимал участие в российско-грузинской войне.

Это вызвало массовые недовольства среди грузинского народа, в городе началась акция протеста, на которой выступил Виктор Еленский. Он подчеркнул, что невозможно говорить о православной солидарности, пока одна из стран осуществляет акты агрессии против других православных стран - Украины, Грузии, Молдовы.

"Уроки, которые вынесли наши страны, говорят нам, что агрессора нельзя задобрить. Его можно только остановить", - отметил украинский депутат.

После этого выступления российские депутаты напали на Виктора Еленского - начали толкать и выкрикивать лозунги, оправдывающие агрессивную политику РФ. Украинский парламентарий вышел к прессе и сделал заявление, что не будет участвовать в мероприятии, где российские коммунисты пытаются использовать православие в войне против православных народов.

Между тем эта ситуация вызвала политический кризис в Грузии - оппозиция требует отставки спикера парламента и руководителя Службы безопасности.