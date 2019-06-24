В "Укроборонпроме" запланировали серьезную кадровую чистку

Назначенный по указанию президента Владимира Зеленского член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус сообщил, что государственный концерн ожидает серьезные изменения в кадровом составе.

Об этом Абромавичус сообщил в интервью изданию theБабель.

В частности, он отметил, что изменения коснутся в том числе и высшего руководства оборонного предприятия. Переформатирование состава будет проведено в течение двух-трех месяцев.

"У нас будет серьезная смена кадрового состава, включая топ-менеджмент. Дайте немного времени. Это произойдет в ближайшие недели", — сказал он.

Айварас Абромавичус отметил, что сейчас занят собеседованиями с кандидатами на работу в госконцерне. Среди них, по его словам, есть люди из частного сектора.

Как сообщал "Апостроф", ранее в правительстве неожиданно отменили решение о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета для аудита "Укроборонпрома".