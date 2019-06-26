Из-за интересов Трубы ГБР плодит бессмысленные дела - судья

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба массово заводит уголовные дела против пятого президента Петра Порошенко чтобы "выслужиться" перед действующим главой государства Владимиром Зеленским.

Такое мнение, подкрепленное фактами, на своей странице в Facebook выразила полтавская судья Лариса Гольник.

"Сегодня на пороге зала судебных заседаний меня перехватил посланник от директора Государственного бюро расследований. Показал "ксиву", подчеркнул, что выполняет задание самого Романа Трубы. Сказал, что аналитики ГБР отмониторили ситуацию с моим иском к президенту Украины (признание бездействия противоправным в связи с несоблюдением 30-дневного срока издания указа о назначении судьей бессрочно). Предложил написать заявление о преступлении бывшего президента. Большего абсурда можно не ожидать", - написала Гольник.

По ее словам, она отказалась писать такое заявление, ведь у подобного дела не будет судебных перспектив. А если в ГБР видят признаки преступления, то должны внести данные в Единый государственный реестр расследований самостоятельно.

"Кажется, у Александра Леменова (юрист, эксперт в области антикоррупционной политики, - ред.) читала, что Труба пытается выслужиться перед новым президентом и поэтому плодит уголовные производства против Петра Порошенко. Вероятно, среди них есть и небезосновательные. Но зачем прибегать к полной бессмыслице, продиктованной исключительно шкурными интересами отдельно взятого руководителя правоохранительного органа, наделенного огромными полномочиями?" - возмутилась судья.

Она также отметила, что территориальные управления ГБР "охотятся за мелочью", а со средним звеном своих потенциальных "клиентов нормально сосуществуют".

"Качество следствия не всегда на уровне. Бывает, что начинают дела и не завершают - сбрасывают на прокуроров, которые являются процессуальными руководителями. Вполне согласна с мнением экспертов - без частичного перезапуска ГБР не обойтись. Тенденции очень нездоровые", - констатировала Лариса Гольник.

Позже Александр Леменов у себя на Facebook написал, что ему удалось установить, кто именно и по чьему указанию приходил к судье.

"Согласно данным из моих источников, по прямому указанию из Киева исполняющая обязанности директора ТУ в Полтаве Светланы Савченко послала к Гольник следователя Дениса Шингарева. Савченко - бывшая сотрудница ГФС и судья в административном суде. Говорят, это креатура экс-таможенника Александра Моргуна, постоянно "тусовался" у Романа Трубы. Возможно госпожа Савченко не знает, что методы работы Гольник несколько отличаются от того, как работает налоговая или "обычные административные суды", - сообщил Леменов.