RU  UA  EN

вторник, 2 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

2 июля

22:24
Политолог заявил о попытке Саакашвили устроить "покушение" на самого себя
22:20
Скандал с украинской чемпионкой: появилась реакция главного спортсмена Украины
21:53
Всех на всех: у Кучмы сделали заявление по обмену пленными
21:30
Украинцы вышли на Майдан в Киеве из-за Клюева и Шария: видео, фото и подробности
21:05
Появились подробности смертельного ЧП с маленькой девочкой в Киеве
21:02
Нардепы заявили о службе кандидат от "Слуги народа" Куницкого в армии Израиля: фото
20:50
Новинский решил перерегистрировать "Смарт-Холдинг" в Мариуполь
20:48
Какие продукты в Украине оказались дороже, чем в Польше: сравнение цен
20:33
В Киеве пьяный неадекват устроил драку с "любовником" подруги: фото
20:33
Открути крышку ногой: звезды массово участвуют в новом необычном флешмобе
20:15
Названо число погибших на Донбассе военных медиков
20:03
Блогеры подтвердили российское гражданство кандидата в депутаты Соколова из "Слуги народа"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тарута может претендовать на ключевые должности в составе нового правительства - эксперт

вторник, 02 июля 2019, 12:49
переглянути новину українською

В команде Юлии Тимошенко из всех возможных вариантов на место в обновленном правительстве реально претендует Сергей Тарута, который идет вторым номером в списке "Батькивщины" на парламентские выборы.

Об этом в эфире канала Espreso заявил политический эксперт Богдан Бондаренко.

"Возьмем во внимание лидеров премьерского рейтинга - Тимошенко, Бойко и Гройсман. Каждый из претендентов на этот пост должен понимать, кого, в случае победы на выборах, они будут назначать на конкретные функции в новом правительстве. Понятно, что в команде Юлии Тимошенко сразу вспоминается Сергей Тарута - человек с большим управленческим опытом в экономике", - отметил Бондаренко.

Бондаренко также отметил, что Юлия Тимошенко должна предлагать кандидатуры в новый состав Кабинета Министров.

"Конечно, многое будет зависеть от электоральных настроений и, соответственно, конечного результата выборов. Сейчас трудно говорить о конкретном политическом влиянии "Батькивщины". Однако Юлия Владимировна уже сейчас должна думать над формированием нового Кабинета Министров и понимать, кто может претендовать на ключевые должности", - подытожил политолог.

Народный депутат и промышленник Сергей Тарута - второй в избирательном списке "Батькивщины".

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Инаугурация Зеленского: видео и хроника событий

Украинцы должны быть привлечены к внесению изменений в Конституцию

Конституционные реформы: так ли все инклюзивный и законно

Президент-парламент-народ: как проводить реформу конституции в стране

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: