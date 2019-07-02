Тарута может претендовать на ключевые должности в составе нового правительства - эксперт

В команде Юлии Тимошенко из всех возможных вариантов на место в обновленном правительстве реально претендует Сергей Тарута, который идет вторым номером в списке "Батькивщины" на парламентские выборы.

Об этом в эфире канала Espreso заявил политический эксперт Богдан Бондаренко.

"Возьмем во внимание лидеров премьерского рейтинга - Тимошенко, Бойко и Гройсман. Каждый из претендентов на этот пост должен понимать, кого, в случае победы на выборах, они будут назначать на конкретные функции в новом правительстве. Понятно, что в команде Юлии Тимошенко сразу вспоминается Сергей Тарута - человек с большим управленческим опытом в экономике", - отметил Бондаренко.

Бондаренко также отметил, что Юлия Тимошенко должна предлагать кандидатуры в новый состав Кабинета Министров.

"Конечно, многое будет зависеть от электоральных настроений и, соответственно, конечного результата выборов. Сейчас трудно говорить о конкретном политическом влиянии "Батькивщины". Однако Юлия Владимировна уже сейчас должна думать над формированием нового Кабинета Министров и понимать, кто может претендовать на ключевые должности", - подытожил политолог.

Народный депутат и промышленник Сергей Тарута - второй в избирательном списке "Батькивщины".